Micky Hair hizo transferencia millonaria antes de ser asesinado en Polanco

Estilista Miguel de la Mora

Información difundida por el periodista Carlos Jiménez reveló otra posible línea de ivestigación en el casó del asesinato del estilista conocido como Micky Hair, quien, momentos antes del ataque habría realizado una transferencia bancaria por 1.7 millones de pesos.

Miguel de la Mora fue asesinado en Polanco el paso 29 de septiembre cuando abanadonaba su negocio ubicado en la esquina de Moliere y Presidente Masaryk, dos sujetos armados dispararon contra él y hulleron con rumbo al Estado de México.

La investigación inciada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México y la Fiscalía capitalina, destacaron que el estilista había interpuesto denuncias por amenazas desde 2024 y contaba con una orden de restricción contra un hombre identificado como “Eduardo E”.

La nueva información sugiere que el móvil del ataque pudo ser por la fuerte suma de dinero que movío días antes.

También, se investiga su vínculo con Diana Esparragoza, nieta del capo Juan José Esparragoza, más conocido como “El Azul”, uno de los líderes fundadores del Cartel de Sinaloa, con quien disfrutó de uas vacaciones el pasado 17 de septiembre.