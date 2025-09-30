Se alista “procesamiento inmediato” de “bastantes personas” implicadas en Huachicol Fiscal: Segob

La Marina tiene en marcha una investigación contra varios de sus miembros por Huachicol Fiscal

La investigación por huachicol fiscal o robo de hidrocarburos donde están implicados altos mandos de la Marina, funcionarios de aduanas y empresarios, entre otros no ha terminado y ya se alista el procesamiento inmediato de “bastantes personas” involucrados en esta red de corrupción que busca desmantelar el gobierno federal, anunció la Secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

Ante senadores, la funcionaria federal advirtió que el gobierno federal no se quedará “cruzado de brazos” y no se permitirá la impunidad pues no pactan con criminales y si alguien se atreve a cruzar la línea, se denuncia para que las autoridades correspondientes investiguen y sancionen conforme a la ley.

“No se va a permitir la impunidad y al contrario si se iniciaron las investigaciones tiene que haber consecuencias, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados”, sostuvo

Hasta el momento van 13 implicados en esta red de corrupción al más alto nivel en el escándalo de Huachicol Fiscal que es considerado el mayor robo de las últimas décadas en México por arriba de Segalmex.

Los implicados hasta ahora son siete marinos, entre ellos dos sobrinos del ex secretario de la Marina con Andrés Manuel López Obrador, Rafael Ojeda, así como tres empresarios y tres funcionarios aduanales.

La encargada de la política interna recordó que las personas que están detenidas por huachicol fiscal fueron resultado de una investigación del propio gobierno de México y están recibiendo los castigos correspondientes.

La funcionaria destacó que el combate a este delito se realiza en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal de la Federación, instancias que trabajan en la identificación de empresas y particulares que participan en esquemas de evasión y fraude relacionados con el combustible.

Rodríguez reconoció la labor de la Secretaría de Marina, institución que, dijo, “dio el golpe de timón” y cuenta con la confianza de la ciudadanía en esta estrategia.

“No se ha acabado la investigación, va a seguir adelante y hay bastantes, bastantes personas que van a ser procesadas de manera inmediata”, advirtió la secretaria de Gobernación.

Aseveró que el gobierno mexicano busca garantizar que la justicia se cumpla en México sin esperar presiones o acciones externas en alusión a Estados Unidos.

“Hoy no esperamos a que otros países hagan lo que nos corresponde. Nosotros sí servimos y rendimos cuentas al pueblo”, estableció