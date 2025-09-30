Delfina recibe a Sheinbaum en Nezahualcóyotl para apoyar a afectados por inundaciones

Autoridades federales, estatales y municipales trabajan de manera coordinada para atender a las familias afectadas y prevenir futuras inundaciones en Nezahualcóyotl

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez visitaron las colonias afectadas por las intensas lluvias registradas el pasado fin de semana en Nezahualcóyotl.

Acompañadas por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y el alcalde de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, las autoridades realizaron un recorrido por las zonas más afectadas para evaluar los daños y coordinar acciones de apoyo a la población damnificada.

Durante su visita a la escuela primaria Valentín Gómez Farías, ubicada en la colonia Ampliación Vicente Villada, la presidenta Sheinbaum aseguró que “nadie se va a quedar desamparado” y que los primeros apoyos llegarán esta misma semana.

Además, adelantó que se llevará a cabo una valoración integral de las obras necesarias para prevenir futuras inundaciones en la zona. “Estamos haciendo una valoración de las obras integrales que tenemos que hacer para que no vuelva a haber inundaciones”, afirmó.

Por su parte, la gobernadora Delfina Gómez agradeció el apoyo de la presidenta Sheinbaum y destacó la importancia de la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para atender la emergencia.

“Gracias, querida Presidenta, por su apoyo y acompañamiento con la población de Nezahualcóyotl. Su visita nos alienta a seguir trabajando de manera coordinada por el bienestar de las familias afectadas”, expresó.

Asimismo, reconoció la colaboración de la jefa de Gobierno Clara Brugada, así como de las alcaldesas de La Paz e Iztapalapa y del alcalde de Nezahualcóyotl.

Las autoridades informaron que se están levantando censos casa por casa para identificar las necesidades de las familias afectadas y proporcionarles el apoyo necesario. Se estima que alrededor de 8,000 familias han sido impactadas por las inundaciones.

Además, se han desplegado equipos de limpieza y desinfección en las zonas afectadas, y se han instalado módulos de atención para brindar asistencia médica y psicológica a los damnificados.

Durante su recorrido, Sheinbaum y Gómez supervisaron también la movilización de maquinaria, pipas de agua y bombas para reducir encharcamientos en calles y viviendas, así como el retiro de escombros y basura que obstaculizan el drenaje urbano.

Se han implementado medidas de saneamiento y mejora urbana con el objetivo de prevenir futuros desastres y mejorar la calidad de vida de los habitantes.

“Estamos atendiendo a la población que más lo necesita y continuaremos con acciones de saneamiento y mejora urbana”, señaló la gobernadora Delfina Gómez.

Se espera que en los próximos días se den a conocer más detalles sobre las acciones específicas que se implementarán en la zona, así como los recursos destinados para la rehabilitación de las áreas afectadas.

Las autoridades hicieron un llamado a la población para mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de protección civil. También solicitaron la colaboración de los habitantes para mantener limpias las calles y evitar el taponamiento de los sistemas de drenaje, lo que contribuye a reducir los riesgos de inundaciones.