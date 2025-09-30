SNTE exige desaparecer USICAMM y reivindicar derechos de Maestros de México

Demanda unánime del Magisterio para quitar USICAMM, piden justicia laboral para las nuevas generaciones de Maestros, señala en Coahuila, Alfonso Cepeda Salas — “Así como se honra la trayectoria de los Maestros retirados, también se debe garantizar justicia laboral para las nuevas generaciones, mediante la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) que tanto daño ha causado al Magisterio”, dijo Alfonso Cepeda Salas, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Recordó que en la encuesta nacional aplicada el año pasado a más de 670 mil Maestros, el SNTEmanifestó de manera contundente su rechazo al actual esquema de la USICAMM, “por considerarlo burocrático, inequitativo y ajeno al verdadero mérito docente; la demanda es unánime: ¡Fuera USICAMM!”

El Maestro dirigente jabló así al inaugurar en Ciudad Acuña, Coahuila, la Casa Club del Jubilado, para reconocer a quienes entregaron su vida al servicio docente.

SNTE Alfonso Cepeda Salas El Maestro dirigente inauguro en Coahuila la Casa Club del Jubilado, para los Maestros que entregaron su vida a la educación pública. (SNTE)

Pidió hacer “realmente los cambios de fondo que se requieren y no solo de forma, para reivindicar los derechos laborales, salariales, profesionales de las Maestras y los Maestros de México”.

Maestros Jubilados, Vocación y Amor la Educación

Por su parte, la secretaria general de la Sección 38, Isela Licerio Luévano, dijo que la Casa Club del Jubilado es la muestra del compromiso del Sindicato con sus agremiados en todas las etapas de su vida laboral.

“Nuestros jubilados no sólo han cumplido con su responsabilidad en las aulas y en la administración educativa; ustedes son la memoria viva de nuestra organización, el testimonio de la entrega, la vocación y el amor por la educación”.

Destacó que “nombrar este espacio en honor al dirigente nacional del SNTE, Maestro Alfonso Cepeda Salas, es un justo reconocimiento a un destacado coahuilense de gran liderazgo y de entrega permanente por garantizar mejores condiciones salariales y prestacionales para los trabajadores de la educación activos y jubilados”.

Presentes también en el evento, funcionarios estatales, así como los secretarios generales de la Sección 5, de Coahuila, Everardo Padrón García; y de la Sección 49, de Nayarit, Irma Alicia Peña Arcadia.

Además, los representantes del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE en las Secciones 38 y 5, Aquiles Cortés López y Adolfo Salinas Garza, respectivamente.

SNTE Alfonso Cepeda Salas El líder del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, reivindicó los derechos prestaciones, laborales y salariales de los Maestros de México. (SNTE)

Más tarde, Alfonso Cepeda Salas se reunió con el Comité de la Sección 38 y jubilados, para informarles sobre las actividades que ha realizado al frente del SNTE.

Al concluir su gira por su natal Coahuila, el Maestro dirigente se reunió con secretarios generales delegacionales de la Sección 5 de Coahuila, para escuchar sus necesidades y establecer una ruta de atención.

SNTE exige desaparecer USICAMM y reivindicar derechos de Maestros de México