“Tengo la conciencia tranquila”: Adán Augusto sobre señalamientos en su contra

El coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández muestra documentos sobre el pago de sus impuestos. (Galo Cañas Rodríguez)

El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, reveló que ya habló con la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el tema de los señalamientos sobre posibles conflictos de interés y pago de impuestos y aseguró que mantiene la conciencia tranquila.

“Yo me reservo el comentario si ya lo conversé con la presidenta. Pero yo tengo mi conciencia tranquila desde el punto de vista de declaraciones y pagos de impuestos o contribuciones; estoy al día…”, aseveró

López Hernández rechazó la posibilidad de renunciar a la coordinación de Morena en el Senado pese a la crisis y señalamientos que se le hacen desde hace varios meses lo mismo por su cercanía con su ex secretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez, presunto líder del grupo criminal La Barredora y aseguró que fue electo por seis años en ese cargo.

“Yo lo que creo es que yo estoy haciendo mi trabajo voy a seguir desempeñándolo, los compañeros me designaron o eligieron por un periodo que es igual a la de la legislatura”

El exgobernador de Tabasco, aseguró que sus millonarios ingresos no necesariamente se traducen en opulencia.

“Una cosa son los ingresos que uno pueda tener por actividades profesionales o empresariales, pero no toda esa suma de ingresos pues es ganancia o utilidad, yo pues todo mundo, cuando menos en Tabasco conoce mi estilo de vida, hice pública, fui en primer gobernador que hizo pública su declaración patrimonial de bienes, donde detalla cuándo había adquirido bienes muebles, inmuebles, con que recursos lo había hecho, así lo he hecho a lo largo de toda mi vida”, estableció

Entrevistado en el Senado, Adán Augusto sostuvo que la campaña en su contra forma parte de un ataque organizado contra el proyecto de la 4T, impulsado principalmente por sectores de la derecha y empresarios que buscan frenar los cambios estructurales, como la reforma judicial que busca acabar con privilegios y consolidar un nuevo Poder Judicial.

“Viene de gentes evidentemente a los que les duele, por ejemplo, que hoy haya un nuevo poder judicial, una reforma judicial. Hay que ver quiénes son los interesados en seguir como hacían antes, manejando a la corte, a los juzgados, a los magistrados”, declaró.

De hecho recordó que como secretario de Gobernación afectó intereses y no descartó que lo que llamó “campaña en su contra” sea por esta situación.

“Pues desde luego que en el segundo cargo más importante del país se afectan intereses y se acaban privilegios. Pues es parte de la operación de uno”, afirmó.

El senador recalcó que seguirá desempeñando su cargo con normalidad y descartó que su figura sea vulnerable frente a los opositores.

Además, confirmó que mantiene su concentración en los asuntos legislativos y que se encuentra al día con el SAT, sin ningún reclamo pendiente.

El legislador negó continuar con sus actividades de asesoría, por lo que no tiene conflicto de interés, ni le impide desempeñar su cargo en la Cámara Alta.