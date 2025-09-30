Tras agresión en CCH, anuncia Sheinbaum Plan de Salud Mental para jóvenes

Con la finalidad de evitar más casos como el hecho violento acontecido en el Plantel Sur del Colegio de Ciencias y Humanidades, de la UNAM, la semana pasada, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que impulsará, desde el Ejecutivo, la creación de una estrategia nacional destinada a cuidar la salud mental de los jóvenes.

La mandataria especificó que este esfuerzo buscará el trabajo colaborativo entre la federación y los gobiernos locales, como el encabezado por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México Clara Brugada, con quien la Presidenta adelantó ya estar trabajando al respecto.

Este programa, continuó CSP, formará parte de las Jornadas por la Paz y contra las Adicciones y buscará atender, con acciones específicas, los casos y problemas relacionados con depresión, aislamiento en comunidades virtuales y el impacto de las redes sociales; asimismo el plan posibilitará a los jóvenes espacios colectivos de confianza para que puedan acudir denunciar o solicitar ayuda.

Sheinbaum señaló que no ha entablado comunicación con el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, tras la agresión perpetrada por un estudiante a otro alumno y un trabajador al interior de uno de sus planteles de educación media superior, no obstante aseveró que el académico sí ha tenido conversaciones con los miembros del Gabinete de Seguridad y con secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, esto “en términos de investigación”, añadió.

Sobre la situación actual en la Universidad Nacional, la mandataria aseguró estar al tanto, dijo saber que varios planteles han recibido amenazas de parte de supuestos miembros de grupos virtuales que comulgan con el ideario del atacante del CCH Sur y que, en consecuencia, se hallan en paro o cerrados directamente como decisión de las autoridades universitarias a manera de protección.

Por último, la presidenta adujo que la presentación de este programa integral de apoyo a los jóvenes en temas de salud mental, contempla que se acompañe de investigaciones, por parte del Gabinete de Seguridad, en los casos en donde las personas tengan que ver con actos de índole criminal.

“Nos interesa mucho que los jóvenes, por lo menos, sientan que su gobierno está cerca”, puntualizó.