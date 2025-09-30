Tromba revela fraude de Sandra Cuevas; la acusan de presumir 7 mdp contra goteras en Mercado

CDMX — En el último mes de su gestión en la alcaldía Cuauhtémoc, antes de irse a contender por un escaño en el Senado de la República, la alcaldesa Sandra Cuevas anunció a locatarios del Mercado San Juan una inversión de siete millones de pesos que supuestamente pagó a dos empresas para obras de remozamiento del techo del centro de abasto, ubicado en el, Centro Histórico. Su fraude, dicen los marchantes, “aquí se ve. Nos cae el agua en nuestros locales”.

Crónica fue testigo del agua que se filtró durante la tromba del pasado sábado. Los negocios debieron colocar cubetas para evitar encharcamientos.

“Un mes antes de que llegara la nueva administración, que ella dejó la alcaldía para hacer campaña, para irse de senadora, dijo que iba a cambiar todo el techo. Vinieron de dos empresas, según, pero sin identificarse. Rompieron instalaciones, tubería de gas. Nos dijo que era dinero de ahorros de la alcaldía. Nada hizo. Nos dejó todo mal. Nosotros no vamos a poner nada, porque sale muy caro”, dicen en tono molesto.

El sábado pasado la Ciudad de México vivió su máxima alerta, la Púrpura. Poco a poco se van recuperando de los estragos de afectaciones.