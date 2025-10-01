Anuncia Sheinbaum cambios a la Ley de Aguas Nacionales; prevé sanciones

En conferencia, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que fue enviada a la Cámara de Diputados la iniciativa conjurada desde el Ejecutivo para expedir la Ley General de Aguas y reformar la Ley de Aguas Nacionales, el objetivo, explicó la mandataria, descansa en devolver el agua a su condición natural recurso nacional y arrancar el carácter de bien sujeto a mercantilización y comercialización del que se sirven las concesiones entre particulares.

La mandataria federal adujo que dar un vigoroso impulso a esta reforma e iniciativa es “una buena forma de celebrar el primer año de gobierno” luego de que, en 1992, el ex presidente Carlos Salinas de Gortari cambiara la ley previa para convertir el agua en una mercancía “transmisible y vendible entre privados”. Tal reforma, dada en un contexto de gobernabilidad neoliberal, derivó en un descontrol en las concesiones y un uso excesivo del recurso hídrico.

“Hoy devolvemos el agua a la nación y ordenamos su uso”, subrayó la Presidenta para luego recalcar que el agua es un recurso escaso, particularmente en las zonas centro y norte del país, de ahí la urgencia por ordenarlo y con ello garantizar el abasto del líquido toda vez que su goce constituye un derecho humano establecido en el Artículo 4 Constitucional. Precisó que llevar a buen puerto la gestión del agua exige fortalecer el papel del Estado como regulador, labor que le es concedida por Artículo 27 Constitucional.

Como principales medidas, la iniciativa contempla: