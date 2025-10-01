Campeche expropiará predios ligados a “Alito” Moreno para construir una Universidad “Rosario Castellanos”

Alejandro “Alito” Moreno (Graciela López Herrera)

Cuatro predios de propiedad particular serán expropiados por el estado de Campeche para la construcción de la Universidad “Rosario Castellanos”, mismos que están ligados a la propiedad del senador del PRI Alejandro “Alito” Moreno.

En total serán 8 hectáreas ubicadas en el fraccionamiento Miramar; uno de ellos pertenece a Yolanda Cárdenas Montero, madre de Alejandro Moreno Cárdenas, y los otros dos al empresario Juan José Salazar, a quien se ha identificado como prestanombres del priista.

Por medio del dictamen técnico jurídico de fecha 26 de septiembre de 2025, la Secretaría de Gobierno concluyó que se encuentra plenamente justificada la “causa de utilidad pública” para la construcción de la Universidad de la Salud de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.

Los interesados en el caso tienen un plazo de 5 días para manifestar ante la Secretaría de Gobierno, lo que a su derecho e interés convenga y presenten las pruebas que estimen pertinentes, una vez que se haga llegar llegar la notificación o de la segunda publicación en el Periódico Oficial del Estado de la Declaratoria.

Esto de acuerdo a la Ley de Expropiación del estado de Campeche, que fue reformada apenas el pasado 3 de septiembre pese a la oposición de diputados de Movimiento Ciudadano y el PRI.