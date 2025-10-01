Captan a Adán Augusto López atento a partido de Futbol en plena comparecencia de titular de Hacienda

El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto atento al desarrollo del partido de futbol desde su escaño pleno

Mientras el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora comparecía en el Pleno del Senado donde defendía la política económica del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum de los cuestionamientos de la oposición, e l coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, fue captado observando el partido de Futbol de la Champions League donde se enfrentaban el Barcelona y el Paris Saint-Germain.

En la imagen difundida se observa al líder de los senadores morenistas atento a la transmisión del encuentro deportivo, mientras en tribuna se desarrollaba la intervención del funcionario federal que era cuestionado lo mismo por el Huachicol Fiscal que por los riesgos de recesión en la economía mexicana.

Adán Augusto López se encuentra en medio de la polémica desde hace varias semanas por sus vínculos con quien fuera su secretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez, quien es el presunto líder del grupo criminal La Barredora.

Otro escándalo que le ha surgido al líder de los senadores morenistas son las presuntas inconsistencias fiscales en sus ingresos por 79 millones de pesos en los dos últimos años y el pago de sus respectivos impuestos.