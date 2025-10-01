Captan el momento del ataque a Micky Hair, estilista asesinado en Polanco

Miguel de la Mora fue asesinado el 29 de septiembre en Polanco

En un vídeo de seguridad difundido por el periodista Carlos Jiménez se observa el momento del ataque al estilista Miguel de la Mora ocurrido el pasado 29 de septiembre en las calles de Polanco en la Ciudad de México.

Miguel de la Mora, conocido en el medio como Micky Hair fue asesinado por un hombre que disparó cinco veces en su contra cuando abandonaba su negocio ubicado en la esquina de Moliere y Presidente Masaryk.

En las imágenes se observa al fallecido,que vestía una chamarra blanca, afuera del establecimiento mientras platicaba con sus empleados.

Luego, se dirigió a la entrada del edificio, cuando aparece rápidamente un sujeto que portaba un casco de motociclista, se dirige a De la Mora, dispara en 5 ocasiones y huye de la escena del crimen.

La investigación por el homicidio se encuentra abierta a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía capitalina.

Meses antes, la víctima había recibido intimidación y amenazas de parte del sujeto identificado como Eduardo “E”, contra quien interpuso una orden de restricción y que es el principal sospechoso de haber perpetrado el crimen.