CDMX implementa nuevas restricciones para transporte de sustancias químicas y peligrosas

El Gobierno de la Ciudad de México anunció nuevas disposiciones para la circulación de vehículos que transportan sustancias químicas, hidrocarburos y materiales peligrosos, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y reducir riesgos en la capital.

De acuerdo con la normativa, estos vehículos deberán respetar un límite de velocidad máximo de 30 kilómetros por hora. Asimismo, se estableció que no podrán circular unidades que carguen más de 40 mil litros o kilos de este tipo de sustancias.

En el caso de las pipas que transporten más de 10 mil litros de hidrocarburos, quedará prohibida su circulación por vías secundarias, mientras que aquellas que movilicen más de 20 mil litros solo podrán hacerlo entre las 22:00 y las 05:00 horas, y exclusivamente por vías principales.

Las sanciones por infringir estas reglas se duplicarán, además de que se instalarán radares en los cinco accesos carreteros a la capital para supervisar el cumplimiento de la normativa. También se endurecerán los requisitos para obtener la licencia tipo E-12, necesaria para operadores de este tipo de transporte especializado.

Autoridades capitalinas subrayaron que estas medidas buscan garantizar mayor seguridad para la ciudadanía y prevenir accidentes asociados al manejo de materiales altamente riesgosos.