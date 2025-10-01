Convocatoria urgente en CDMX: manifestación por la Sumud Flotilla hoy 1 de octubre “Manos fuera de la flotilla”

Convocatoria para concrentración por Sumud Flotilla en la SRE Especial

El 1 de octubre de 2025, la Flotilla Global Sumud, una misión humanitaria compuesta por más de 40 embarcaciones que se dirigían a Gaza con ayuda humanitaria, fue interceptada por el ejército israelí en aguas internacionales. Entre los tripulantes se encontraban al menos seis mexicanos, quienes denuncian que su detención fue ilegal y exigen su liberación inmediata.

La activista mexicana Arlin Medrano, a bordo del barco “Alma”, compartió un video en redes sociales donde denuncia que fueron interceptados por la ocupación israelí en aguas internacionales y llevados contra su voluntad a territorio israelí. Medrano calificó la detención como ilegal y solicitó el apoyo del pueblo mexicano para exigir su liberación. Otros tripulantes mexicanos también han confirmado la interceptación y expresaron su rechazo a las acciones israelíes.

En este sentido, a través de redes sociales se ha lanzado una convocatoria para realizar una concentración en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que dicho organismo intervenga en este suceso que pone en peligro la integridad de los activistas mexicanos.

¿Dónde y a qué hora será la concentración?

Una convocatoria urgente circula este 1 de octubre en redes sociales: “Tomemos las calles para exigir la vuelta a casa de las y los mexicanos de la #SumudFlotilla secuestrados por #Israel.” Se cita una concentración en la Ciudad de México frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a las 5:00 p.m., para manifestarse en solidaridad con la Flotilla Sumud, interceptada recientemente en aguas internacionales mientras se dirigía hacia Palestina.

Cartel de la convocatoria a las afueras de la SRE por la Flotilla Sumud Foto vía Instagram

¿Qué se sabe sobre la Flotilla Sumud?

La Flotilla Global Sumud está compuesta por embarcaciones con objetivo humanitario rumbo a Gaza para romper el bloqueo naval impuesto por Israel. En los últimos días, diversos medios han reportado que la flotilla ha sido interceptada o presionada por maniobras militares israelíes en aguas internacionales.

Se ha informado que algunos buques —como Sirius y Alma— fueron abordados o rodeados por navíos militares, lo que generó interrupciones en comunicaciones y advertencias.

Los miembros de la flotilla han acusado que tales acciones constituyen agresiones en aguas internacionales y han denunciado una presunta violación al derecho marítimo internacional, dado el carácter humanitario de la misión.

Dado que las acciones de Israel se han reportado en zonas marítimas internacionales, el tema es delicado desde el punto de vista legal y diplomático. Sin embargo, el gobierno mexicano, si bien verifica esta situación, no ha emitido aún un posicionamiento público específico respecto a los ciudadanos involucrados en la flotilla (o al menos de forma confirmada), por lo que la coordinación con embajadas, organismos de derechos humanos y prensa internacional será clave para visibilizar la situación de quienes permanecen a bordo o retenidos.



