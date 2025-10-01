Demandará Alito a Sheinbaum por calumnias y difamación en su contra; acusa “abuso de poder”

Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, advirtió a la 4T que no lo intimidarán

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, anunció que procederá legalmente contra la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien acusó de incurrir en un “abuso de poder” al acusarlo falsamente por presuntos actos de corrupción y lavado de dinero.

“Vamos a proceder legalmente. Porque ninguna mentira, ningún abuso y ninguna amenaza van a silenciarnos ni a frenar la voz del pueblo de México”, aseveró

En un mensaje difundido en redes sociales, el dirigente priista advirtió que presentará denuncias tanto en México como a nivel internacional, al considerar que las declaraciones de la mandataria constituyen “calumnias y difamaciones” sin sustento legal.

“Jurídicamente he demostrado, con la ley en la mano, que mi patrimonio es lícito y transparente. El máximo órgano judicial ya sentenció a mi favor y dejó en claro que no hay nada indebido y nada ilícito”, sostuvo Moreno, quien afirmó que el gobierno federal utiliza acusaciones sin pruebas para perseguir a la oposición.

El dirigente priista también criticó lo que calificó como un doble rasero de la presidenta y de Morena frente a casos de presunta corrupción como el del coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández.

“Cuando se trata de señalamientos probados contra los narcopolíticos de su partido, como el corrupto cínico de Adán Augusto López Hernández, señalado y vinculado al crimen organizado, usted se escuda diciendo que no hay pruebas. Pero cuando se trata de la oposición y de mí, sin titubeos, nos calumnia desde la tribuna presidencial”, acusó

Moreno acusó directamente al expresidente Andrés Manuel López Obrador y a sus hijos de haber “saqueado al pueblo de México”, y aseguró que el actual gobierno encabeza lo que llamó una “narcodictadura terrorista y comunista como en Venezuela”.

Asimismo, denunció que las acusaciones en su contra forman parte de una estrategia de distracción de Morena para ocultar, “la complicidad entre el gobierno y el crimen organizado”.

En ese sentido llamó a la ciudadanía a no dejarse intimidar y defender la democracia en el país.

“Mexicanas y mexicanos, no hay que tener miedo ni temor. Defendamos a las familias mexicanas, defendamos la democracia, defendamos la libertad”, arengó