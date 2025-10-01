Designa SICT nuevos titulares para la Agencia Federal de Aviación Civil

AFAC

Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, designó al General de División Piloto Aviador de Estado Mayor Retirado, Emilio Avendaño García, como nuevo director de la Agencia Federal de Aviación Civil en sustitución del General Miguel Enrique Vallin Osuna.

A decir del titular de la SICT, el nuevo director de la AFAC cuenta con más de cuarenta años de trayectoria; es Licenciado en Administración Militar y posee una Maestría en Seguridad Nacional, Aplicación y Adiestramiento Táctico. Asimismo, fue comandante del Escuadrón Aéreo 204, en El Ciprés, Baja California, y comandante de la Base Aérea Militar No. 11, en Santa Gertrudis, Chihuahua, así como comandante de la Región Aérea del Centro, Santa Lucía, en el Estado de México.

En su haber laboral, el General de cuenta de su servicio como profesor en la Escuela Superior de Guerra, se destacó como agregado Militar y Aéreo en la Embajada de México en Gran Bretaña e Irlanda y fungió como jefe de la sección Pedagógica en el Colegio del Aire de Zapopan, Jalisco; también subdirector de la Escuela Militar de Aviación, de Zapopan y director

de la Escuela Militar de Especialistas de la Fuerza Aérea, de la misma entidad para desempeñarse finalmente como subdirector del Colegio del Aire en tal región.

Como parte de los nuevos nombramientos, Esteva Medina comisionó en la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte (DGPMPT) a la Doctora en Derecho, Sonia Edith Jiménez Hernández, quien es Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuenta además con la Maestría en Derecho Constitucional y Amparo, al tiempo que cursó la Maestría de Gestión Pública y Derecho a la Buena Administración; su formación curricular se amplía en virtud de una especialidad en Gestión Pública y un diplomado en Mecanismos de Control Constitucional. En el ámbito laboral fue coordinadora Jurídica de Transportes en la SICT, directora general Jurídica y Normativa, y coordinadora de Asuntos Contenciosos de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México.