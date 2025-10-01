Edomex atiende a 21 mil familias y rehabilita todas las vialidades en Neza tras inundaciones

Delfina Gómez y Claudia Sheinbaum

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, informó que más de 21 mil familias de Nezahualcóyotl y La Paz fueron atendidas tras las lluvias atípicas registradas el fin de semana, con la recuperación de 112 calles y la rehabilitación total de las vialidades afectadas.

El anuncio se realizó durante la Conferencia Mañanera del Pueblo encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a quien la mandataria mexiquense agradeció el respaldo inmediato en medio de la emergencia.

“Las calles afectadas fueron 112, con el 92 por ciento rehabilitadas hasta ayer; hoy ya podemos decir que es el 100 por ciento, gracias al trabajo conjunto de brigadas y maquinaria especializada”, señaló la Gobernadora.

En Nezahualcóyotl, donde resultaron dañadas 18 colonias, se desplegaron mil 534 brigadistas y 58 equipos especializados, entre vactors, bombas y retroexcavadoras, para desalojar el agua y emprender labores de limpieza, desinfección de cisternas, lavado de calles y recolección de basura.

La estrategia incluyó también acciones en el sector educativo. Se atendieron 36 escuelas, 12 de ellas consideradas prioritarias, con la entrega de kits de limpieza, útiles escolares y adecuaciones de infraestructura. En materia de salud, 25 brigadas médicas otorgaron 455 consultas, realizaron 2,638 asesorías casa por casa, aplicaron 2,234 vacunas y distribuyeron 945 medicamentos. Asimismo, se habilitaron dos albergues temporales.

La protección animal no quedó fuera de la atención: 722 animales recibieron vacunas, desparasitaciones y consultas veterinarias a través de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna.

En coordinación con el Gobierno de México, inició además la entrega de apoyos económicos directos de 8 mil pesos a las familias afectadas, medida que comenzó en el Estadio Neza 86. Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar, precisó que el censo casa por casa sigue en marcha para incorporar a los damnificados.

Durante su intervención, la gobernadora mexiquense reconoció la labor de las instancias federales y municipales.

“El apoyo que nos ha dado el Gobierno Federal a través de sus diferentes instancias ha sido permanente, desde la mañana hasta la madrugada. De verdad hay compañeros que no han dormido para atender esta emergencia. Agradezco a Conagua, a la Secretaría del Agua, a Bienestar y a todas las dependencias, pero sobre todo a nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum, porque sé que todo esto es bajo su dirección”.

Por su parte, Efraín Morales López, director general de Conagua, adelantó que en un plazo de 15 días se presentará un proyecto integral de obras para dar solución definitiva a las inundaciones recurrentes en la zona del Puente de la Concordia y los límites entre Nezahualcóyotl e Iztapalapa.