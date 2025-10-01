Juventud Mexicana, Corazón de la Transformación: Delgado Carrillo

Jóvenes mexicanos reconocidos con Presea Bernardo Quintana Arrioja y Medallas ICA, por las virtudes con las que viven; sigan mejorando cada día, exhortan — Por distinguirse en su disciplina, compromiso social y amor por México, el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, reconoció a los estudiantes ganadores de la Presea Ingeniero Bernardo Quintana Arrioja 2025.

La medalla reconoce a los jóvenes en las virtudes del Valor, Excelencia Académica, Patriotismo y Servicio.

A través de un videomensaje enviado hasta Metepec, Estado de México, el funcionario también resaltó la participación de 564 estudiantes provenientes de los 32 estados del país.

En las oficinas nacionales del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), dijo que esto muestra el alcance nacional, diversidad y entusiasmo que despierta la convocatoria al certamen.

Enseguida recordó las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para quien “las juventudes son el corazón de la transformación”.

En la virtud del Valor, fueron distnguidos Bruno Emilio Díaz Olimón, de Sonora, y Neri Santiago Mateos Peralta, del Estado de México; en la de Excelencia Académica, María Constanza Mendoza Castilla, de Coahuila; Patriotismo, Metztli Escobedo Castañeda, de Zacatecas; y en Servicio, Yahir Alejandro Martínez Díaz, de Coahuila.

También fueron entregadas 10 menciones honoríficas y 18 medallas ICA (Ingenieros Civiles Asociados), que premia al mejor alumno de cada estado de la República, porque la juventud mexicana es motor de talento, convicción y esperanza para la transformación del país.

Más importante que la Presea, lo que Viene

En su oportunidad, Berenice Alcalde Castro, integrante del Patronato de la Fundación de Apoyo a la Juventud IAP, expresó un mensaje optimista y resiliente.

“Todo en la vida puede conseguirse con esfuerzo y estudio; la verdadera trascendencia no es recibir la presea sino saber lo que harán después de recibirla. Conviertan este reconocimiento en un impulso para seguir adelante; recibir la presea es una promesa para nunca dejar de soñar”, afirmó a los jóvenes presentes.

Superación es Cada Día

En representación de la familia Quintana Arrioja y de la Fundación ICA, Felipe Humberto Concha Hernández advirtió a los estudiantes que al ser reconocidos con la Presea han asumido la gran responsabilidad de superarse cada día.

“México enfrenta enormes retos y corresponde a ustedes, los jóvenes protagonistas de nuestro futuro, desarrollar al máximo sus potencialidades para competir dignamente con otros países”, manifestó.

Jóvenes, Historias de Esfuerzo y Superación

Por su parte el director general del Conalep, Rodrigo Rojas Navarrete, dijo que la presea honra la memoria de un mexicano ejemplar, visionario y humanista como lo fue el ingeniero Bernardo Quintana Arrioja.

“Aquí vemos materializado el esfuerzo que las juventudes hacen para la transformación de nuestro país, jóvenes que estudian, se esfuerzan y ya están escribiendo la historia de una nación mejor, incluyente y humanista”, expresó.

Afirmó que cada galardonado representa una historia de esfuerzo y superación; con esta distinción se les reconoce por lo que han logrado, y también por el compromiso que asumen de transformar sus comunidades con valor, patriotismo, liderazgo, servicio y excelencia académica.

“La presea que reciben los convierte en referentes de una juventud que se atreve a soñar, trabaja con disciplina y construye paso a paso el México justo, innovador y solidario que anhelamos”, comentó.

Juventud Mexicana, Corazón de la Transformación: Delgado Carrillo