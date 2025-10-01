No habrá impunidad ni tolerancia en caso Huachicol Fiscal: SHCP

e

El secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, durante su comparecencia ante senadores

El secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora advirtió que no habrá impunidad ni tolerancia en el asunto de huachicol fiscal que se ha registrado en algunas de las aduanas del país aunque defendió la actuación de esa institución al asegurar que ha recaudado más de 200 mil millones de pesos, lo que significa un monto mayor que en las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

“No somos complacientes ni omisos; estamos comprometidos con un manejo transparente y eficiente de la recaudación”, afirmó.

Aseveró que están recaudando 9 veces más que en el gobierno deL panista Felipe Calderón y 5.3 veces más que en el del priista, Enrique Peña Nieto.

El encargado de las finanzas del país también buscó matizar el impacto de huachicol fiscal y aclaró que más bien se trata de “contrabando de hidrocarburos”.

Durante su comparecencia ante el Senado como parte de la Glosa del primer informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, Amador Zamora, recalcó que el gobierno federal no llama “huachicol fiscal” a la problemática, sino que se trata de contrabando de hidrocarburos y mercancías, y presentó cifras que reflejan avances sustanciales.

En ese sentido resaltó los resultados positivos que ha obtenido la administración federal en materia de aduanas y reiteró que durante el periodo 2000-2006, los ingresos provenientes de aduanas sumaban 148 mil 482 millones de pesos en promedio.

En contraste, para este año 2025, el estimado de cierre asciende a 1 billón 392 mil millones de pesos, lo que representa nueve veces más que en el sexenio pasado.

En el periodo 2007-2012, la recaudación aduanal promedió 262 mil 260 millones de pesos, cifra que este año se multiplicaría 5.3 veces, señaló el secretario.

“Entonces claramente estamos haciendo algo bien en aduanas, estamos recaudando más, estamos luchando contra el contrabando, estamos disminuyendo fugas, aumentando eficiencias, estamos recaudando nueve veces o cinco veces más en comercio exterior que en las administraciones anteriores”, enfatizó.

Amador atribuyó estos resultados a la lucha contra la corrupción y el contrabando, y subrayó que los ingresos por comercio exterior crecen 22 por ciento en términos reales respecto a administraciones anteriores.