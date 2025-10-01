Secretaría del Trabajo ofrece espacio al diálogo en conflicto del Nacional Monte de Piedad 

Huelga en el Monte de Piedad Ante el estallamiento de huelga, en el primer minuto de este 1º de octubre en el Nacional Monte de Piedad, la Secretaría del Trabajo ofrece espacio al diálogo y la conciliación entre las partes (La Crónica de Hoy)

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) llamó al diálogo y la conciliación, ante la huelga que estalló este día por parte de las y los trabajadores del Nacional Monte de Piedad, a fin de resolver a la brevedad el diferendo.

La dependencia, encabezada por Marath Bolaños externó su disposición al diálogo entre ambas partes y refrendó su disposición para colaborar y alcanzar un acuerdo.

Al respecto, cabe mencionar que en el primer minuto de este 1º de octubre, el Sindicato de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad estalló la huelga en el Nacional Monte de Piedad, al denunciar violaciones laborales sistemáticas al Contrato Colectivo del Trabajo y acoso institucional contra la organización sindical liderado por Arturo Zayún.

La huelga de los trabajadores del Nacional Monte de Piedad inició este miércoles, luego de que, la víspera -el 30 de septiembre-, fecha del emplazamiento de huelga ratificado ante el Poder Judicial por la representación sindical, las partes no alcanzaron un acuerdo definitivo e integral a los múltiples señalamientos de incumplimientos o violaciones al CCT y convenios que ambas alegan.

Ante ello, la STPS externó su disposición para mediar entre ambas representaciones en la búsqueda de soluciones, siempre en respeto a los derechos de las y los trabajadores y en favor de la viabilidad de una institución emblemática de México.

Para este fin, como ya sucedió en el pasado, la STPS y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) ofrecen sus espacios y oficios para que el sindicato y la administración del Nacional Monte de Piedad logren un acuerdo.