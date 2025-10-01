Sheinbaum va contra fuero de diputados y senadores

Claudia Sheinbaum La presidenta cuestionó que el "privilegio" del fuero se mantenga vigente entre diputados y senadores. (Sáshenka Gutiérrez/EFE)

Los cambios en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum continúan y uno de ellos podría darse próximamente con la eliminación del fuero para diputados y senadores. La mandataria nacional adelantó que enviará una propuesta para quitar esta protección a quienes ejerzan estos cargos públicos.

Sheinbaum va contra el fuero de Diputados y Senadores

“La propuesta con la Comisión Presidencial es que se elimine el fuero de diputados y senadores. En la propuesta que se va a presentar de Reforma Electoral, ya va a haber tiempo. En mi opinón, que la haré por escrito y la enseñaré es que no haya fuero ¿Por qué tiene que haber fuero? eso es del pasado. La presidenta no tiene fuero, tampoco los diputados y senadores”, expresó la titular del Ejecutivo.

Por otra parte, cuando fue cuestionada si espera que esta propuesta se acepte a partir del siguiente proceso electoral, su respuesta fue: “Tiene que decidirlo la comisión en función de las propuestas que están recibiendo.”

¿Qué implicaría quitar el fuero de diputados y senadores?

Quitar el fuero a diputados y senadores en México significaría que ya no contarían con inmunidad para evitar ser detenidos o procesados penalmente, lo que permitiría investigarlos y juzgarlos como a cualquier ciudadano. Esto podría fortalecer la rendición de cuentas y reducir la percepción de impunidad, pero también abriría la puerta a posibles persecuciones políticas si el sistema judicial se usa con fines de presión.

En consecuencia, aunque representaría un avance en igualdad ante la ley, también implicaría el reto de garantizar que los legisladores sigan ejerciendo su labor con libertad y sin represalias.