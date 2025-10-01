SICT designa nuevos titulares en Aviación Civil y Medicina Preventiva en el Transporte 

Nombramiento en aviación civil El General de División, piloto aviador de Estado Mayor retirado, Emilio Avendaño García, es el nuevo director general de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC)

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), designó a nuevos directores de Aviación Civil y de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte.

La dependencia encabezada por Jesús Esteva Medina, puntualizó que el nuevo responsable de la Dirección General de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), es el General de División, piloto aviador de Estado Mayor retirado, Emilio Avendaño García, quienes entran en funciones a partir de este 1º de octubre.

Asimismo, Sonia Edith Jiménez Hernández, doctora en derecho, asume la dirección general de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte (DGPMPT).

La dependencia resaltó que el nuevo director de la AFAC cuenta con más de 40 años de trayectoria, licenciado en Administración Militar y con una Maestría en Seguridad Nacional, Aplicación y Adiestramiento Táctico.

También fue comandante del Escuadrón Aéreo 204, en El Ciprés, Baja California; comandante de la Base Aérea Militar No. 11, en Santa Gertrudis, Chihuahua, y comandante de la Región Aérea del Centro, Santa Lucía, Estado de México.

Entre los cargos que ocupó el general Avendaño García, trabajó como profesor en la Escuela Superior de Guerra; fue agregado Militar y Aéreo en la Embajada de México en Gran Bretaña e Irlanda; jefe de la sección Pedagógica en el Colegio del Aire de Zapopan, Jalisco; subdirector de la Escuela Militar de Aviación, de Zapopan, Jalisco; director de la Escuela Militar de Especialistas de la Fuerza Aérea, de Zapopan, Jalisco, y subdirector del Colegio del Aire, de Zapopan, Jalisco.

Respecto, a la nueva directora general de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte (DGPMPT), Jiménez Hernández, licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); cuenta además con la Maestría en Derecho Constitucional y Amparo, y la Maestría de Gestión Pública y Derecho a la Buena Administración.

Tiene una especialidad en Gestión Pública y un diplomado en Mecanismos de Control Constitucional; fue coordinadora Jurídica de Transportes en la SICT; directora general Jurídica y Normativa, y coordinadora de Asuntos Contenciosos de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México.