SNTE refrenda apoyo a Sheinbaum; Vamos muy Bien, Iremos Mejor: Cepeda Salas

Magisterio confía en que presidenta Sheinbaum cumplirá su palabra y desaparecerá USICAMM, habrá justicia social, y salarios dignos, dice líder del SNTE — Porque “vamos muy bien y vamos a ir mejor”, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, refrendó su reconocimiento y apoyo total a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al cumplirse un año de su toma de posesión como titular del Poder Ejecutivo.

El Maestro dirigente la felicitó y afirmó que el gobierno de la Primer Mandataria del país defiende y fortalece con dignidad la soberanía nacional; “lidera democráticamente un movimiento de profunda vocación humanista, que está construyendo el segundo piso de la Cuarta Transformación Nacional”.

Dijo que en el SNTE “confiamos en su palabra, estamos seguros que desaparecerá la USICAMM, que se reformará la Ley del ISSSTE y tendremos pensiones y salarios dignos”.

Añadió que en el Sindicato “compartimos y luchamos con usted por una nación con justicia social, seguridad, democracia, legalidad, libertades, igualdad y prosperidad compartida”.

A través de una comunicación firmada por los Órganos Nacionales de Gobierno Sindical, y las 61 secretarías generales seccionales del SNTE en el país, Cepeda Salas dijo que el gobierno de la Presidenta hace realidad un México de dignidad y derechos a la educación, salud, trabajo, salarios dignos, vivienda y bienestar para todo el pueblo.

Expresó que los trabajadores educativos le reconocen y apoyan “porque la política social de la Cuarta Transformación Nacional ha logrado sacar de la pobreza a más de 13 millones de mexicanas y mexicanos; porque a lo largo y ancho del país la Cuarta Transformación tiene profundas raices en el Pueblo de México”.

“¡Felicidades doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México! Desde el campo educativo, social y sindical, el SNTE seguirá respaldando con toda firmeza su proyecto y liderazgo”, señaló el también senador de la República.

Finalmente, deseó a la Presidenta que los próximos años sean de grandes logros por el bien de México; “¡Vamos muy bien y vamos a ir mejor!”, culminó.

