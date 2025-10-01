SRE fija postura sobre situación de mexicanos en la Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza

Este miércoles autoridades israelíes interceptaron a los tripulantes de la Flotilla Global Sumud en la que viajan siete connacionales con el objetivo de entregar ayuda humanitaria en el Estado de Gaza; al respecto la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que ya solicitó el acceso consular a las autoridades de Israel.

La Cancillería señaló que pidió garantizar que los derechos e integridad de los mexicanos sean respetados en todo momento, de conformidad con el derecho internacional aplicable.

Declararon que además se mantienen en contacto con las embajadas de la región y con los familiares de las personas mexicanas desde el momento en que la flotilla zarpó.

Los mexicanos que participan en dicha iniciativa son: Carlos Pérez Osorio, Ernesto Ledesma Arronte, Sol González Eguía, Arlín Gabriela Medrano Guzmán, Laura Alejandra Veléz Ruiz Gaitán, Miriam Moreno Sánchez y Diego Vázquez Galindo.