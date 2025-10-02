443 vidas en el limbo tras la detención de la Flotilla rumbo a Gaza

Los organizadores de la Global Sumud Flotilla denunciaron este jueves la desaparición de al menos 443 activistas y voluntarios que viajaban en la misión humanitaria con destino a Gaza, tras ser interceptada la mayoría de sus embarcaciones por la Armada de Israel en aguas internacionales.

De acuerdo con la organización, la operación constituye “un nuevo acto de agresión contra civiles desarmados”. Aseguran que los barcos fueron atacados con cañones de agua, rociados con líquidos contaminados y que, desde la noche del miércoles, enfrentaron interferencias sistemáticas en sus comunicaciones.

Los representantes legales de la flotilla señalaron que han recibido información mínima sobre la situación de los detenidos y desconocen si serán trasladados a Ashdod, donde podrían ser procesados por “detención ilegal”.

“Interceptar embarcaciones humanitarias en aguas internacionales es un crimen de guerra; negar asistencia legal y ocultar el destino de los capturados agrava este delito”, advirtió la organización en un comunicado.

Entre los participantes se encuentran, al menos, 40 españoles, 35 italianos, 32 turcos, 21 malasios, 25 tunecinos, 12 brasileños, 31 franceses y 20 estadounidenses, además de ciudadanos de Reino Unido, Alemania, México y Colombia.

La Armada israelí interceptó casi la totalidad de los 44 barcos de la misión, a excepción del “Marinette”, de bandera polaca, que continúa en contacto con la flotilla y transporta a seis personas. Otro navío, el “Mikeno” francés, llegó a ingresar en aguas territoriales de Gaza, pero se perdió contacto con él.

Hasta el momento, las autoridades israelíes no han emitido un informe oficial sobre el número de detenidos ni sobre el estado de los barcos retenidos.