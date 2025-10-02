Adán Augusto bajo la lupa... en esto se gasto los 12 mdp que recibió para su campaña

Adán Augusto López |imagen de archivo| (Galo Cañas Rodríguez)

Adán Augusto López Hernández, proveniente de una familia de notarios en Tabasco, fue gobernador de ese estado en 2019 y posteriormente secretario de Gobernación bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dentro del partido político de Morena de 2023. Actualmente funge como coordinador de Morena en el Senado.

12 millones en espectaculares para su campaña política

En 2023, cuando Adán Augusto competía contra Claudia Sheinbaum por la candidatura presidencial de Morena, desplegó una de las campañas más costosas y visibles.

De acuerdo con registros del INE, de 700 anuncios espectaculares colocados en el país, casi 500 correspondieron a su promoción, bajo lemas como “Adán Augusto López, el más cercano a AMLO” o “Adán Augusto López, ahora el pueblo elige”.

Estos 499 espectaculares representaron un gasto de 12 millones de pesos, más del doble del límite de cinco millones establecido por el partido para garantizar “piso parejo” entre aspirantes.

A ello se sumaron los costos de mítines, asambleas y publicidad en redes sociales.

Aportaciones privadas y omisiones patrimoniales

El caso se complicó con la revelación de que, en ese mismo periodo, el entonces aspirante recibió 20 millones de pesos de dos empresas privadas: GH Servicios Empresariales y Operadora Turística Rabatte. Estos ingresos no aparecieron en su declaración patrimonial.

Una investigación de N+ Focus señaló además que, entre 2023 y 2024, el exgobernador de Tabasco habría recibido en total hasta 80 millones de pesos que tampoco fueron reportados oficialmente.

Diferentes explicaciones para el mismo tema

Tras darse a conocer la investigación, la presidenta Claudia Sheinbaum evitó pronunciarse de manera directa, aunque aseguró que la Fiscalía General de la República aún no ha encontrado irregularidades que ameriten citarlo a declarar.

Por su parte, Adán Augusto ofreció distintas versiones en pocos días:

Primero dijo que los ingresos provenían de su notaría pública, herencias y venta de ganado.

Después aseguró que las asesorías legales que le reportaron decenas de millones ocurrieron en periodos donde no ejercía cargos públicos.

Finalmente, limitó su versión a que solo se dedica a la ganadería.

Adán Augusto López en el ojo del huracán

López Hernández no es ajeno a la controversia. En su trayectoria ha enfrentado críticas por:

La designación de Hernán Bermúdez como secretario de Seguridad en Tabasco , quien terminó vinculado a una organización criminal y hoy es prófugo.

, quien terminó vinculado a una organización criminal y hoy es prófugo. Su operación política para mantener a Rosario Piedra Ibarra en la presidencia de la CNDH .

. Señalamientos de enriquecimiento excesivo y discrepancias entre lo declarado ante la Función Pública y lo que habría recibido en la práctica.

Incluso, en un episodio reciente, fue captado viendo un partido de fútbol del Barcelona en plena comparecencia del secretario de Hacienda en el Senado, lo que desató críticas adicionales.