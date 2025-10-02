IMSS construirá tres Hospitales Generales Regionales en Sinaloa, Coahuila y BCS 

IMSS amplia infraestructura hospitalaria El Consejo Técnico del IMSS aprobó la contratación plurianual para construir tres hospitales generales en Sinaloa, Coahuila y Baja California Sur, los cuales en su conjunto beneficiarán a 2.7 millones de derechohabientes en esas entidades y sus respectivas áreas de influencia

El Consejo Técnico del IMSS aprobó la construcción de tres Hospitales Generales Regionales (HGR) en: Culiacán, Sinaloa; Saltillo, Coahuila; y Los Cabos, Baja California Sur, que beneficiarán a 2.7 millones de derechohabientes en sus respectivas áreas de influencia.

Con esta contratación plurianual de servicios relacionados con la obra pública, estos proyectos fortalecerán la infraestructura hospitalaria en regiones estratégicas del país, mejorar la atención médica en el Segundo Nivel, responder al crecimiento sostenido de la derechohabiencia en cada entidad, reduciendo las brechas entre la disponibilidad de recursos institucionales y las necesidades reales de la población.

El director de Administración del Instituto, Borsalino González Andrade, dijo que el HGR de Culiacán contará con 216 camas y beneficiará a 961 mil personas; el de Saltillo tendrá 260 camas y atenderá a cerca de 936 mil derechohabientes; y el hospital de Los Cabos dispondrá de 260 camas y atenderá una zona de influencia de más de 894 mil personas.

Señaló que los predios destinados a estas obras fueron donados y escriturados formalmente para incorporarse al patrimonio del Instituto, en fechas autorizadas por el Consejo Técnico, el de Culiacán, la escrituración se realizó el 27 de noviembre de 2023; en Saltillo, durante mayo de 2024; y en Los Cabos, el 31 de octubre de 2023.

En la sesión ordinaria del consejo técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, González Andrade, enfatizó que con estos proyectos, el instituto reafirma su compromiso de ampliar la cobertura médica, modernizar su infraestructura hospitalaria y garantizar servicios de salud oportunos y de calidad para millones de derechohabientes en el norte del país.

Subrayó el compromiso del IMSS de apegarse a los principios establecidos en el artículo 134 constitucional, al priorizar la eficiencia, economía y transparencia en cada contratación a fin de obtener mejores condiciones en la realización de cada proyecto.

Cada hospital incluirá servicios especializados y tecnología de vanguardia, como en el hospital de Los Cabos que contará con 52 especialidades y los de Culiacán y Saltillo ofrecerán 45 especialidades.

La contratación plurianual permitirá garantizar condiciones económicas favorables para desarrollar los proyectos, al evitar impactos por inflación y variaciones en precios de construcción, ya que con una contratación plurianual “uno puede fijar los precios de una obra y en este caso de los servicios relacionados con la obra, que no estarían expuestos a los cambios que cada ejercicio se puede dar por inflación y otros factores económicos”.

Mencionó que los servicios considerados en cada proyecto incluyen la supervisión de obra, el Director Responsable de Obra (DRO) y la Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas (UVIE), esenciales para asegurar el cumplimiento técnico y normativo durante la construcción, desde el inicio hasta la entrega de la obra.