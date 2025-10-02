ISSSTE realiza exitosas cirugías robóticas en el CMN “20 de Noviembre” 

Cirugía robótica en el ISSSTE Programa de Cirugía robótica del ISSSTE permite a los especialistas mayor precisión en las intervenciones, procedimientos menos invasivos para los pacientes y recuperación en menor tiempo

Como parte del Plan de Cirugía Robótica del ISSSTE, dos derechohabientes mujeres de 42 y 29 años diagnosticadas con miomatosis uterina supernumeraria y endometriosis severa, respectivamente fueron intervenidas exitosamente con el apoyo del robot Da Vinci, con intervenciones mínimamente invasivas, lo que permite una más rápida recuperación de las y los pacientes.

Resultado de este exitoso programa de intervenciones quirúrgicas robóticas, del 27 al 30 de septiembre pasados, especialistas del Hospital General “Saltillo”, en Coahuila, realizaron siete cirugías a pacientes diagnosticados con cáncer de endometrio, recto, próstata y colón, quienes han recibido su alta de 24 a 48 horas después del procedimiento.

El encargado de la Coordinación de Cirugía Robótica del referido centro médico, Rodrigo Emilio Ruz Barros, comentó que gracias al robot Da Vinci Xi es posible realizar cirugías con más detalle, lo que confiere la posibilidad al cirujano de desarrollar estrategias y habilidades propias en los mismos procedimientos, como disecciones más profundas, neuropreservaciones, cuidados vasculares y estructuras adyacentes a los órganos a trabajar.

Asimismo, el Centro Médico Nacional (CMN) “20 de Noviembre”, estrenó el nuevo robot Da Vinci Xi, al realizar dos cirugías a mujeres diagnosticadas con miomatosis uterina supernumeraria, que es la presencia de miomas o tumores benignos en el útero) y la otra paciente con endometriosis severa, es decir, una afección en la cual el tejido que recubre el interior del útero crece fuera de este.

El doctor Ruz Barros, quien realizó las cirugías, subrayó que como parte de la intervención a estas pacientes además de una mayor precisión en las intervenciones es la recuperación en tiempos más reducidos al tratarse de una tecnología de mínima invasión, una reinserción a su vida diaria en pocos días.

Subrayó que este nuevo equipo sustituye al robot adquirido en el 2015, y al ser de última generación cuenta con sistemas de retroalimentación táctil, auditiva y visual, lo cual fortalecen muchos mecanismos de seguridad adicionales para las cirugías.

Detalló que los instrumentos son más delgados, con mayor rango de movilidad, hasta de 540 grados, y el endoscopio con el que se ve la cavidad es más largo, más delgado lo que permite hacer una inmersión integrativa “como si nosotros estuviéramos operando dentro de la paciente”.

Es importante mencionar que el CMN “20 de Noviembre”, cuenta con 10 años de experiencia en cirugía robótica, y el nuevo equipo de última generación, representa una evolución tecnológica de la cirugía mínimamente invasiva.

Resaltó que estudios señalan que la cirugía robótica duele menos que la cirugía laparoscópica, “si la cirugía laparoscópica tiene un 85% de reducción del dolor comparado con una cirugía abierta, se habla de que el robot tiene un 10% o 15% menos dolor, en comparación con una laparoscopía”.

El Plan de Cirugía Robótica del ISSSTE, consta de la instalación de seis equipos Da Vinci en diversos hospitales, que beneficiarán directamente a 3.5 millones de derechohabientes y permitirán programar un mínimo de 150 cirugías para el resto del año.