Otro general del Ejército, a cargo de Agencia Federal de Aviación Civil

CDMX — A partir de este miércoles, Emilio Avendaño García, general de División Piloto Aviador de Estado Mayor Retirado, asumió la Dirección General de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) en sustitución del general Miguel Enrique Vallin Osuna.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a cargo de Jesús Antonio Esteva Medina, informó que el funcionario designó al general de División Piloto Aviador de Estado SICT, Mayor Retirado, como nuevo director de la AFAC.

La dependencia destacó que Avendaño García tiene más de 40 años de trayectoria. Es licenciado en Administración Militar y tiene una maestría en Seguridad Nacional, Aplicación y Adiestramiento Táctico.

También fue comandante del Escuadrón Aéreo 204, en El Ciprés, Baja California; comandante de la Base Aérea Militar No. 11, en Santa Gertrudis, Chihuahua, y comandante de la Región Aérea del Centro, Santa Lucía, Estado de México.

Trabajó como profesor en la Escuela Superior de Guerra. Fue agregado Militar y Aéreo en la embajada de México en Gran Bretaña e Irlanda. Destacó como jefe de la sección Pedagógica en el Colegio del Aire de Zapopan, Jalisco; subdirector de la Escuela Militar de Aviación, de Zapopan, Jalisco; director de la Escuela Militar de Especialistas de la Fuerza Aérea, de Zapopan, Jalisco, y subdirector del Colegio del Aire, de Zapopan, Jalisco.

A este nombramiento se suma otro cambio, éste en la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte (DGPMPT), que ahora será manejado por Sonia Edith Jiménez Hernández, egresada de la UNAM y doctora en derecho.

Cuenta además con maestría en derecho constitucional y amparo y la maestría de gestión pública y derecho a la buena administración, además de una especialidad en Gestión Pública y un diplomado en Mecanismos de Control Constitucional; fue coordinadora Jurídica de Transportes en la SICT; directora general Jurídica y Normativa, y coordinadora de Asuntos Contenciosos de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, destaca la dependencia federal.

La AFAC tiene como obligación de establecer, administrar, coordinar, vigilar, operar y controlar la prestación de los servicios de transporte aéreo nacional e internacional, aeroportuarios, complementarios y comerciales, así como aquellas expresamente otorgadas por Esteva Medina.

El cambio de mando se propicia como refuerzo para evitar que grupos con alto poder adquisitivo puedan hacer uso del espacio aéreo sin control para atacar como respuesta a acciones de las fuerzas de seguridad pública y armadas.