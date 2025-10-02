Sheinbaum exige a Israel la liberación de 6 mexicanos que viajaban en la Flotilla

Sheinbaum exige a Israel la repatriación "inmediata" de mexicanos detenidos en la flotilla (Sáshenka Gutiérrez/EFE)

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a Israel que libere de inmediato a los seis mexicanos que fueron interceptados este miércoles mientras viajaban en la Global Sumud Flotilla que iba de camino a la Franja de Gaza para entregar ayuda humanitaria.

Desde la conferencia mañanera del Palacio Nacional, Sheinbaum advirtió que en cuanto se enteraron de la intercepción de los barcos, enviaron cuatro notas diplomáticas para exigir que sean puestos en libertad, ya que no cometieron ningún crimen y estas se suman a dos entregadas con anterioridad para pedir la protección de los connacionales.

La primera de ellas, abundó, fue para solicitar las garantías físicas de los compatriotas detenidos, la segunda para saber las razones en caso de que fueran interceptados, la tercera para exigir su seguridad física integral y una cuarta para pedir la “repatriación inmediata”

“Estamos en contra de esta situación. La ayuda humanitaria tiene que llegar a Gaza”, expresó.

“Sabemos que en este momento están en el puerto de Ashdod (territorio costero a 40 kilómetros al sur de Tel Aviv). Todavía no ha podido entrar el apoyo consular. Lo que dicen las autoridades israelíes es que los van a llevar a un centro de detención”, añadió.

Asimismo, la mandataria mencionó los nombres de los seis mexicanos a bordo: Carlos Pérez, Ernesto Ledesma, Sol González, Arlín Gabriela Medrano, Laura Alejandra Veléz Ruiz y Diego Vázquez.

Además, indicó que lo recomendado sería que los dejen llegar a Gaza, pero ya fueron interceptados. “Tienen que entregarlos de inmediato, porque no cometieron ningún delito”, dijo.

Después de ser cuestionada sobre si México romperá relaciones con Israel tras esto, indicó que por el momento no se ha planteado esa hipótesis.