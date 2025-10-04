Detienen a sujeto son 76 mil litros de hidrocarburo en Nuevo León

Detenido Sujeto que transportaba hidrocarburo de manera ilícita. (SSPC)

En un operativo, autoridades aseguraron en Nuevo León un tractocamión que transportaba 76 mil litros de combustible y detuvieron a su conductor.

Durante trabajos de seguridad en el kilómetro 30 de la carretera nacional Monterrey-Reynosa, en el municipio General Bravo, los agentes de seguridad ubicaron un tractocamión acoplado a dos semirremolques, al cual le pidieron que detuviera su marcha para realizar una revisión de seguridad.

Los agentes le solicitaron al conductor la documentación que acreditara la legal procedencia del combustible y al no contar con ella fue detenido y puesto a disposición del agente del Ministerio Público.