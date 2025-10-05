Claudia Sheinbaum Primer Informe de Gobierno: Transmisión EN VIVO desde el Zócalo

Primer informe de Gobierno 2025 Especial

Este domingo Claudia Sheinbaum presentará su Primer Informe de Gobierno ante miles de ciudadanos desde el Zócalo de la Ciudad de México, en un acto que cerrará su gira nacional de rendición de cuentas.

Durante su gira, Sheinbaum visitó las 32 entidades federativas para presentar avances y proyectos de su administración. Es por ello que, en Crónica, te presentamos la transmisión de este informe.

¿Qué calles y vialidades estarán cerradas por el Primer Informe de Gobierno?

De cara al evento, las autoridades han anunciado cierres viales en varias arterias del Centro Histórico para facilitar el acceso y garantizar seguridad. Entre las vialidades que serán bloqueadas están Avenida Juárez desde Balderas,

Avenida Hidalgo entre Paseo de la Reforma y Eje Central

Eje Central desde Eje 3 Sur

5 de febrero

20 de noviembre desde República de Uruguay

José María Pino Suárez

5 de Mayo

Tacuba

Se recomienda a quienes acudan al Zócalo usar estaciones de Metro como Bellas Artes, Allende, Pino Suárez y San Juan de Letrán, y optar por rutas como Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente o Fray Servando Teresa de Mier como alternativas.