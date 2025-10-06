Becas Santander Legacy 2025, para estudiantes de artes, cultura y gastronomía  

Becas Santander México Becas Santander Legacy 2025, un impulso para estudiantes de arteas, cultura y gastronomía, y la Beca Elena Reygadas para mujeres estudiantes de gastronomía

Santander convoca a jóvenes artistas a participar en la convocatoria de sus Becas Legacy con apoyos que les permitan continuar con sus estudios, por hasta por más de un millón de pesos.

En dicha convocatoria también está incluida la Beca Elena Reygadas para estudiantes de gastronomía, única en el país.

Javier Ortega de Nicolás, director ejecutivo de Banca Privada en Santander México, enfatizó que esas becas representan mucho más que un apoyo económico, ya que se convierten en una verdadera “oportunidad para que jóvenes talentos puedan desarrollarse y mostrar al mundo su potencial artístico, cultural y gastronómico.

“En Santander estamos convencidos de que invertir en la educación y la creatividad de las nuevas generaciones es sembrar un futuro más justo, diverso y lleno de posibilidades. Nos enorgullece acompañar a estos estudiantes en un camino que transforma sus vidas y, al mismo tiempo, enriquece el patrimonio cultural de México”, subrayó.

Banco Santander México, a través de Santander Universidades, lanzó la convocatoria del Programa Becas Santander Legacy 2025 y del Premio Beca Santander Gastronomía Legacy–Elena Reygadas, iniciativas únicas en la banca que impulsan la formación artística, cultural y gastronómica de estudiantes mexicanos de recursos limitados, con una inversión superior a un millón de pesos.

Es importante mencionar que en su séptima edición, el Programa Becas Santander Legacy 2025 está dirigido a estudiantes de artes visuales, artes escénicas, cine, arquitectura y letras, mientras que la Beca Santander Gastronomía Legacy–Elena Reygadas reconoce el talento de mujeres estudiantes de gastronomía con la participación de la reconocida chef mexicana.

Dichos apoyos será posible entregarlos gracias al apoyo de los clientes de Banca Privada de Santander, quienes a través de los siete años de ediciones se han entregado un total de 40 becas por un monto acumulado de 8 millones de pesos, y entre los universitarios beneficiados se encuentran directores de orquesta, pintores, músicos, intérpretes de ópera y artistas del performance, entre otros.

El Banco otorgará cuatro apoyos, para el primer lugar con una beca por un total de 400 mil pesos; el segundo lugar, con 200 mil pesos; y tercer lugar, con 100 mil pesos y la Beca Santander Gastronomía Legacy–Elena Reygadas con 300 mil pesos.

Los recursos están destinados a que los ganadores continúen su formación en instituciones de alto prestigio en México o el extranjero.

El Programa está dirigido a estudiantes mexicanos de recursos limitados, inscritos en licenciatura, maestría o doctorado en instituciones de educación superior públicas o privadas, en disciplinas como artes visuales, artes escénicas, cine, arquitectura, letras y gastronomía.

Respecto a la convocatoria, estará abierta hasta el próximo 2 de noviembre, a través de la plataforma Santander Open Academy, y los participantes deberán presentar una semblanza biográfica, un video en el que muestren su talento y acreditar excelencia académica.

Los criterios de evaluación serán: video (40%), semblanza biográfica (30%) y promedio académico (30%).

En el caso de gastronomía, las participantes deberán presentar un platillo de autoría propia, acompañado de un video con la explicación del concepto e inspiración.

Los resultados se darán a conocer el 28 de noviembre de 2025 en Santander Open Academy, y los ganadores tendrán cinco días naturales para confirmar la aceptación de la beca.

Con esta iniciativa, la institución bancaria reafirmó su liderazgo como la institución que más invierte en educación y talento joven en México, ampliando su alcance más allá del ámbito financiero para impactar en sectores estratégicos como la cultura y la gastronomía.