Ejecutan a ex candidata del PT en Yanga, Veracruz; sujetos armados le dispararon

Jessica Flor Luna, en campaña durante elecciones en Veracruz en junio pasado

La excandidata del Partido del Trabajo a la presidencia municipal de Yanga (zona montañosa central de Veracruz), Jessica Flor Luna Aguilera, fue asesinada a tiros este lunes.

El crimen ocurrió en la comunidad de Potrero Nuevo del municipio de Atoyac, una zona cercana a la región donde fue candidata en las elecciones municipales del pasado primero de junio.

De acuerdo con los reportes policiales, la víctima viajaba en su vehículo cuando fue interceptada por hombres armados, quienes le dispararon, y huyeron dejando el cuerpo sin vida de la ex candidata.

El hecho provocó conmoción entre los habitantes de Potrero Nuevo, comunidad donde se registró una intensa movilización policial.

Agentes de distintas corporaciones desplegaron un operativo en caminos y carreteras que comunican al municipio de Atoyac con las regiones Yanga y Paso del Macho, sin lograr ubicar a los responsables.

La dirigencia nacional del Partido del Trabajo condenó lo que calificó como un artero asesinato de su ex candidata y exigió a las autoridades justicia pronta.

“Exigimos justicia pronta y expedita por el atroz crimen contra la joven abogada y madre de familia”, demandó

Recalcó que este lamentable hecho enluta no sólo a Veracruz, sino al PT y a todo México por loque solicitaron el apoyo de las autoridades estatales para que este artero ataque no quede impune.