El otro negocio de los Chapitos: usan estas farmacias y laboratorios para lavar dinero

Laboratorios de Los Chapitos Diversas empresas han sido señaladas por ser parte de a operación del Cartel de Sinaloa para para la distribución de fentanilo y lavado de dinero en Estados Unidos.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos continúa informando a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sobre empresas y personas ligadas a actividades ilícitas. El día de hoy, fueron 12 empresas y 8 personas que operan presuntamente a favor de “Los Chapitos”, facción del Cartel de Sinaloa. De acuerdo con la investigación, hay dos laboratorios señalados por lavado de dinero.

Estas son las farmacias y laboratorios de Los Chapitos

Agrolaren, S.P.R. de R.L. de C.V.

Comercial Viosma del Noroeste, S.A. de C.V.

Distribuidora de Productos y Servicios Viand, S.A. de C.V.

Favela Pro, S.A. de C.V.

Favelab, S.A. de C.V.

Importaciones y Nacional Marcerlab, S.A. de C.V.

Prolimph Químicos en General, S.A. de C.V.

Proveedora de Servicios de Salud Mental del Pacífico, S.A. de C.V.

Qui Lab, S.A. de C.V. (a.k.a. Quilab)

Roco del Pacífico Inmobiliaria, S.A. de C.V.

Storelab, S.A. de C.V.

¿Cómo operan los laboratorios y farmacias de Los Chapitos?

Los laboratorios químicos controlados por la facción conocida como “Los Chapitos” operan como centros de producción clandestina de fentanilo y otras drogas sintéticas que luego son convertidas en pastillas falsificadas y empaquetadas para su distribución internacional.

Según la investigación y las designaciones publicadas por la OFAC del Departamento del Tesoro de EE. UU., estas plantas no sólo sintetizan fentanilo, sino que además integran el proceso completo —desde la adquisición de precursores químicos hasta el prensado de pastillas— para introducir el opioide en la cadena de suministro ilícita.

Para sostener esa producción, Los Chapitos han construido una red empresarial que incluye compañías farmacéuticas, químicas y comerciales que actúan como fachadas o intermediarias para la compra y el traslado de precursores y equipos de laboratorio.

El Departamento del Tesoro documenta que la facción se ha servido de empresas con apariencia legítima para conseguir reactivos y maquinaria, y que esas entidades han sido designadas y sancionadas por facilitar el suministro de insumos críticos a los laboratorios clandestinos.