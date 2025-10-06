Exitosa jornada de cirugía de cataratas en Puebla, le devuelve la vista a 83 pacientes

Como parte de la estrategia del IMSS “2-30-100″, que busca realizar 2 millones de cirugías, 30 millones de consultas de especialidad y 100 millones de consultas de medicina familiar; en Puebla tuvo lugar una jornada de cirugía de catarata .

La Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA), atendió a 83 personas adultas mayores que recuperaron la vista, lo que les permitirá realizar sus actividades cotidianas sin que requieran asistencia día con día.

Juan Gabriel y Victoria, dos pacientes recién intervenidos, contaron su experiencia posterior a la operación: “Estoy profundamente agradecido por la buena atención que recibí; aunque todavía estoy en recuperación, sé que pronto podré ver con claridad y volver a disfrutar de las cosas simples de la vida”, comentó por su parte Juan Gabriel.

Victoria, también agradecida por la jornada, añadió: “Una vez que sane mi ojo, podré recuperar el 100 por ciento de mi vista para realizar mis actividades diarias y seguir siendo independiente, algo que me llena de esperanza”.

Una vez terminada la jornada, la doctora María Magdalena Tinajero Esquivel, titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) del IMSS en Puebla, acompañada del doctor Ernesto Corona Alvarado, jefe de Servicios Médicos, se ocuparon de verificar el éxito de las intervenciones y de reconocer el trabajo del personal médico, directivo y operativo de la UMMA.

Durante la visita, se reconoció el profesionalismo de todos y se enfatizó en la importancia de brindar servicios de salud de calidad.

El IMSS en Puebla reafirma su misión de cuidar la salud visual de todos los derechohabientes, acercando soluciones médicas efectivas a quienes más lo necesitan.