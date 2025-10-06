Fovissste beneficia a más de 183 mil acreditados con el Programa de Justicia Social

La vocal ejecutiva del Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste), Jabnely Maldonado, presentó los avances del Programa de Justicia Social, que busca brindar apoyo a los acreditados mediante liquidaciones, reestructuras, condonaciones de intereses y ajustes en los pagos.

Jabnely Maldonado durante 'La Mañanera' de este lunes (Toma de pantalla)

Maldonado informó que, entre la primera y segunda etapas del programa, se han atendido 183 mil 833 personas, como parte del objetivo de beneficiar a 400 mil acreditados con acciones que les permitan regularizar o concluir sus créditos de vivienda.

Destacó que ya se entregaron constancias de finiquito en 22 entidades federativas, y adelantó que en los próximos días se enviarán cartas de beneficio a través del Servicio Postal Mexicano (Sepomex), dentro de la siguiente fase del programa.

En cuanto al avance en la colocación de créditos, la funcionaria explicó que la meta anual es de 33 mil 750 financiamientos, de los cuales ya se ha cubierto el 63%, con 21 mil 417 créditos otorgados que representan una derrama económica de 23 mil 412 millones de pesos.