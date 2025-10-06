¿Les falló el Waze a los militares? Entran por error a la UNAM, los paran y todo esto pasó

Elementos del Ejército en la UNAM Un camión con militares entró por error a Ciudad Universitaria

La rutina matutina de Ciudad Universitaria se vio interrumpida con una escena que nadie esperaba. Un camión del Ejército Mexicano con varios soldados a bordo avanzó por las calles internas del campus de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), lo que provocó desconcierto entre estudiantes y profesores.

Un video se difundió rápidamente en redes, acompañado de preguntas sobre el motivo de la presencia castrense dentro del espacio académico.

¿Por qué entraron militares a la UNAM?

La explicación oficial ofrecida horas después reveló que todo fue producto de un error. El conductor del vehículo militar se desvió de su trayecto habitual y tomó una salida equivocada que lo condujo directamente al circuito vehicular de la UNAM. Las autoridades aclararon que el destino original del camión nunca fue la universidad y que no existía ningún operativo militar en marcha.

De acuerdo con la información difundida por la máxima casa de estudios, el ingreso ocurrió a las 9:07 de la mañana por Avenida del Imán. Elementos de la Secretaría de Prevención y Apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria detuvieron el vehículo poco después y cuestionaron al conductor sobre su presencia en el lugar. El chofer reconoció que se había desviado por accidente, tras lo cual recibió indicaciones para abandonar el campus.

El camión salió de las instalaciones a las 9:13 por Avenida Delfín Madrigal, en las inmediaciones de la estación Metro Ciudad Universitaria. Durante esos seis minutos no se registraron incidentes ni alteraciones al orden universitario. La institución también precisó que no solicitó en ningún momento el apoyo de las fuerzas armadas.

¿Por qué el Ejército no puede ingresar a la UNAM?

La presencia de un vehículo militar dentro de Ciudad Universitaria no es un asunto menor. La legislación universitaria establece que el campus debe permanecer libre de cuerpos armados, salvo en situaciones excepcionales y siempre bajo petición expresa de las autoridades universitarias. Este principio forma parte de la autonomía reconocida a la UNAM, una garantía que protege la libertad académica, la independencia del pensamiento y el carácter civil de sus espacios.

Otra amenaza en la UNAM

La entrada accidental del camión del Ejército coincidió con un hecho que mantuvo en alerta a la comunidad universitaria. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales fue desalojada tras recibir un mensaje que advertía sobre la posible colocación de un artefacto explosivo en los baños del plantel. El protocolo de seguridad se activó de inmediato y estudiantes, profesores y trabajadores fueron evacuados mientras personal especializado y bomberos revisaban las instalaciones.

Aunque ambos sucesos no estuvieron relacionados, el cruce temporal de los hechos incrementó la tensión en el campus. La mezcla de una amenaza de bomba con la presencia militar, aunque involuntaria, generó preocupación y diversas reacciones entre estudiantes y docentes.