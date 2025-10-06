Más de 560 mil acciones iniciadas en regularización de suelo: INSUS

El director general del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), José Alfonso Iracheta, presentó los avances en materia de regularización de suelo, destacando que se han iniciado 562 mil 156 acciones en todo el país.

destacó que la meta de escrituración de viviendas es de un millón en la presente administración

De ese total, 434 mil 158 corresponden a expropiaciones y 127 mil 998 a otros mecanismos de regularización, con el objetivo de brindar certeza jurídica sobre la propiedad del suelo a miles de familias mexicanas.

Iracheta informó que hasta la fecha se han entregado 10 mil 274 escrituras y que 9 mil 967 se encuentran en proceso de entrega, como parte de los esfuerzos del instituto por fortalecer el acceso legal y ordenado a la tierra.

El titular del INSUS también alertó a la ciudadanía sobre intentos de fraude relacionados con la regularización, al advertir que “el INSUS no trabaja con gestores ni solicita recursos en efectivo”, e hizo un llamado a no caer en engaños, ya que se han reportado casos en varios estados del país.