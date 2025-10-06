Otra amenaza de bomba en la UNAM: desalojan Ciencias Políticas por nota en los baños

Amansa de bomba en la facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS)

Una nueva amenaza de bomba en Ciudad Universitaria, alerta a la instalación luego de encontrara un mensaje dentro de los baños de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

De acuerdo con testimonios de estudiantes, el mensaje fue hallado en los sanitarios del edificio A, lo que llevó a que personal de seguridad universitaria activara de inmediato el protocolo de emergencia y desalojara a alumnos, docentes y administrativos del inmueble como medida preventiva.

Actualmente, la zona permanece acordonada para impedir el acceso a los salones y oficinas de la facultad. Hasta el momento, las clases fueron suspendidas nuevamente, justo cuando se planeaba su reanudación tras el paro de actividades de la semana pasada, motivado por los hechos violentos ocurridos en el CCH Sur.

Posteriormente la facultad envió un mensaje atreves de redes sociales añadiendo que personal especializado y bomberos realizan las revisiones correspondientes para descartar cualquier riesgo, la UNAM no ha emitido un posicionamiento oficial general sobre lo ocurrido.

“Se aplicó de inmediato el Protocolo de Actuación y se desalojaron las instalaciones con apoyo del equipo administrativo y del personal de la facultad”, informó la FCPyS a través de un comunicado oficial publicado en su cuenta institucional.

Prepa 8 anteriormente amenazada

Cabe recordar que esta no es la primera alerta de bomba registrada en instalaciones de la UNAM en los últimos días, tan solo el lunes pasado, alumnos y maestros de la Preparatoria 8, ubicada en la colonia Lomas de Plateros, también fueron desalojados tras una amenaza similar.

En aquel caso, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y equipos de emergencia acudieron al plantel para revisar las instalaciones. Tras una inspección minuciosa a cargo de personal especializado en desactivación de explosivos, se determinó que no había presencia de artefactos y las actividades se reanudaron horas más tarde.

Por ahora, las clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales permanecen suspendidas hasta nuevo aviso, mientras continúan las revisiones dentro del campus universitario. La comunidad estudiantil, por su parte, ha pedido reforzar las medidas de seguridad y mantener la calma mientras las autoridades investigan el origen de la amenaza.