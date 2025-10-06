Reportan más de 300 mil proyectos de vivienda en construcción y 900 mil con suelo disponible

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega, informó sobre los avances nacionales en los proyectos de vivienda impulsados por Infonavit y Conavi, destacando que actualmente se tienen alrededor de 300 mil viviendas en proceso de construcción.

Edna Elena Vega Rangel (Toma de pantalla)

De este total, 86 mil 708 corresponden a Conavi y 200 mil 613 al Infonavit, con un avance del 70% de la meta anual y 30% aún pendiente.

Vega resaltó que se cuenta con suelo público y privado para 900 mil viviendas, lo que permitirá continuar con el impulso habitacional en los próximos años.

Para 2025, está previsto arrancar la construcción de casi 400 mil viviendas, distribuidas de la siguiente manera:

302 mil del Infonavit

86 mil de Conavi

9 mil del Fovissste

En cuanto a entregas programadas para 2025, se estima un total de 9 mil 160 viviendas, de las cuales 5 mil 660 serán del Infonavit y 3 mil 500 a través de Conavi.

Asimismo, la funcionaria señaló que las condiciones de crédito han beneficiado a 1 millón 598 mil personas, entre las cuales 1 millón 415 mil son acreditados del Infonavit y 183 mil 833 del Fovissste.