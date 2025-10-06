Saúl Monreal tras “recomendación” de Sheinbaum: “no hay prisa” para buscar en 2027 candidatura a Zacatecas

s

El senador de Morena, Saúl Monreal asegura que esperará los tiempos electorales

La posibilidad de que Saúl Monreal buscara a través de otros partidos sin descartar al PAN o PRI, la candidatura a la gubernatura de Zacatecas que se renovará en el 2027, solo duró una horas, pues la “recomendación” que le hiciera la presidenta Claudia Sheinbaum para esperar seis años en sus aspiraciones “desinfló” esas intenciones del senador morenista ante la prohibición del nepotismo que hay en los estatutos de Morena para impedir que se hereden los cargos públicos a familiares.

“Respeto mucho a mi presidenta y mi apoyo es absoluto. No voy a entrar en una confrontación ni en una discusión. Coincido con ella: hay que esperar los tiempos, no pasa nada. Estoy joven y enfocado en mi trabajo legislativo.

No se me va la vida si no hay condiciones en 2027. Todavía tengo cinco años en el Senado, estoy preparado para cualquier escenario y seguiré trabajando con lealtad a la presidenta”, afirmó Monreal Avila

En el marco del evento sobre el primero informe de gobierno de la presidenta Sheinbaum en el Zócalo, Saúl Monreal insistió en entrevista con medios de comunicación en convertirse en candidato a la gubernatura de Zacatecas sin descartar a partidos como PAN, PRI o MC luego de los “candados” que impuso su partido y que le impiden hacerlo por Morena.

“Vamos a analizarlo. No está descartado, va a depender del proceso que se lleve en Morena”, dijo Monreal sobre la posibilidad de buscar a la oposición.

Actualmente, el gobernador de Zacatecas es David Monreal, hermano de Saúl, lo que le impide buscar la candidatura derivado del “candado” contra el nepotismo que impuso Morena en sus estatutos.

Durante su mañanera, la mandatara federal le recomendó esperar 6 años para buscar la candidatura al gobierno de Zacatecas pues recordó que aún es muy joven y puede pausar esa aspiración.

“Mi recomendación personal es que se espere 6 años, hay mucha vida por delante. Todavía tiene mucha vida política”, sugirió

Además—advirtió-- esa decisión será evaluada por la gente, dijo en referencia a buscar al PAN o PRI.

“Si se va con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) o con el Partido Acción Nacional (PAN), será evaluado por la gente”, advirtió la mandataria

En este contexto, Saúl Monreal aseguró que no tiene prisa ni pretende adelantar tiempos políticos pues su futuro político no depende de una coyuntura específica.

Mi futuro político —agregó-- no depende de una coyuntura específica y prefiero construir una trayectoria sólida antes que convertirse en un “político de ocasión”.

“Vamos a esperar. No son tiempos políticos. Ya llegará el momento de tomar definiciones cuando el partido marque las reglas y comience el proceso electoral”, insistió.