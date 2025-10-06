Senadora Mariela Gutiérrez, entrega su Primer Informe de Actividades Legislativas 

Senadora Mariela Gutiérrez La senadora Mariela Gutiérrez entregó su Informe de Actividades del Primer año de Ejercicio de la LXVI Legislatura en la Cámara Alta

La senadora por el Estado de México, Mariela Gutiérrez Escalante, entregó al Senado de la República, su Informe de Actividades del Primer año de Ejercicio de la LXVI Legislatura, quien considera que la rendición de cuentas es un pilar fundamental en la consolidación de la democracia.

Como presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad presidió siete sesiones y como integrante de las comisiones de Comunicaciones y Transportes; Bienestar; Salud; Seguridad Pública; Federalismo, Relaciones Exteriores – África, y de Estudios Legislativos. Participó en 63 reuniones de trabajo.

El Pleno de la Cámara Alta dio cuenta del documento entregado por la legisladora de Morena, y se publicó en la Gaceta Parlamentaria.

Enfatizó que participó en la aprobación de un total de 118 asuntos que incluyen: 21 reformas constitucionales, 13 nuevas leyes, 33 reformas a diversas leyes y 37 decretos diversos, así como en 14 nombramientos de personal diplomático.

Es importante mencionar que Gutiérrez Escalante pasó de presidenta municipal de Tecámac a senadora de la República, en primera instancia sus compañeros la eligieron como presidenta de dicha comisión y ahora como la Primer Secretaria de la Mesa Directiva del Senado, en lo que es su primera experiencia legislativa.

Por lo que se refiere a la presentación de iniciativas de reforma de leyes y Proposiciones con Puntos de Acuerdo, “presenté y suscribí 13 iniciativas y 2 Puntos de Acuerdo”, indicó en su documento.

Dio cuenta que durante este Primer Año Legislativo se llevaron a cabo un total de 86 sesiones, de las cuales 72 fueron ordinarias y 8 extraordinarias, 4 ceremonias solemnes, 2 de Congreso General.

Gutiérrez Escalante enfatizó que su trayectoria en el servicio público ha estado marcada por un compromiso inquebrantable con la gente, y recordó que, como alcaldesa de Tecámac en dos ocasiones, tuvo la oportunidad de implementar políticas públicas que se tradujeron en resultados tangibles y en una mejora sustancial en la calidad de vida de las y los tecamaquenses.

Al respecto resaltó que: “el arduo trabajo y los buenos resultados obtenidos en esos periodos de gobierno fueron el principal respaldo para recibir su confianza y asumir la alta responsabilidad de representar al Estado de México en el Senado de la República”.

Ahora como integrante de la Cámara Alta, externó su agradecimiento a sus compañeras y compañeros legisladores por la confianza que le han brindado para ser presidenta de comisión y ahora secretaria de la Mesa Directiva, “no los defraudaré”, dijo.