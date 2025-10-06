Sheinbaum confía en una pronta repatriación de los seis mexicanos detenidos en Israel

Presidenta de México, Claudia Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este lunes que su gobierno espera que “muy pronto” se concrete la repatriación de los seis mexicanos que fueron detenidos la semana pasada por las autoridades israelíes mientras participaban en la Flotilla Global Sumud, un convoy internacional que buscaba llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

“Estamos en contacto con los compañeros que están allá a través del embajador. Y se está buscando ya muy pronto su repatriación”, declaró Sheinbaum durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

La mandataria explicó que el gobierno mexicano mantiene comunicación constante con el personal diplomático en Israel, luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmara que el embajador de México visitó nuevamente a los detenidos en el centro de reclusión de Ktziot, al sur de Israel.

De acuerdo con la cancillería, el diplomático conversó con todos los connacionales y gestionó algunos medicamentos que requerían, con apoyo de las autoridades israelíes y mediante los canales diplomáticos establecidos.

Sheinbaum aseguró que, aunque ya existe una fecha tentativa para su regreso, el gobierno mexicano espera el último acuerdo con Israel para poder dar más detalles sobre su liberación.

“Solo estamos esperando el último acuerdo con el Gobierno de Israel para poder dar mayor información. Todos están bien”, afirmó.

Fuentes diplomáticas señalaron que la coordinación entre la cancillería mexicana y las autoridades israelíes se mantiene activa, y que el retorno de los seis connacionales podría concretarse en los próximos días, una vez se formalicen los acuerdos de deportación.