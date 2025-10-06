UNAM reanuda actividades en la mayoría de sus planteles

UNAM

La UNAM, a través de su Secretaria General, Patricia Dolores Dávila Aranda, informó que se han reanudado las actividades académicas en 39 de los 45 planteles de educación superior y media superior que tiene la Universidad, la casa de estudios señaló que 22 escuelas y facultades ya se encuentyran en clases, los mismo que todos los planteles de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP), cuatro de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) y cuatro Escuelas Nacionales (ENES).

A decir de la funcionaria universitaria, pronto se incorporará a las actividades normales la Escuela Nacional de Trabajo Social y las facultades de Odontología, Medicina, Medicina Veterinaria y Zootecnia, y la Escuela Nacional de Estudios Superiores Morelia.

En el caso particular del CCH-Sur, Dolores Dávila manifestó que ya se alcanzaron acuerdos con los estudiantes, mismos que incluyen un cronograma para realizar actividades, afirmó que se realizará una mesa de diálogo con los padres de familia y mañana, martes, una más con profesores, a fin de revisar los avances e incorporar planteamientos, por lo que se espera reanuden clases la próxima semana. Recalcó que la última semana ha sido una de intenso análisis y trabajo colaborativo en la que el diálogo, la escucha activa y el respeto fueron y seguirán siendo los pilares fundamentales.

Asimismo, detalló que, en el resto de los planteles de la Universidad, las directoras y directores mantuvieron reuniones con sus comisiones locales de seguridad y consejos técnicos, al tiempo que convocaron y participaron en mesas de diálogo para analizar las condiciones en sus respectivos planteles, escuchar a sus comunidades y, en caso de ser necesario, modificar protocolos de seguridad. Como parte de esta estrategia, los directivos se comprometieron a difundir públicamente los pasos que se siguieron, las medidas que se implementan y los compromisos asumidos y resueltos para construir de manera integral, participativa y con pleno respeto a los derechos humanos entornos seguros para el estudiantado, docentes y trabajadores. Adicionalmente, se precisó que el CCH-Sur reforzará los mecanismos de ingreso al plantel con la instalación de detectores de metales y cámaras, y hará mejoras en la iluminación en atención a lo solicitado por los padres de familia, quienes además han manifestado la intención de incorporarse a diversas actividades en el plantel a través de brigadas.

En consonancia con lo solicitado por el rector Lomelí, además de la seguridad, las autoridades universitarias pondrán el acento en el reforzamiento de la atención a la salud mental y la construcción de entornos de paz para gestar una comunidad solidaria y empática, esfuerzo al que se sumará la Gaceta de la UNAM a través de la emisión de publicaciones en las que se aborde el tema de la salud mental, esto para que la comunidad esté informada de las opciones que tiene.

Finalmente, añadió que se continuarán fortaleciendo las acciones institucionales para prevenir la violencia, atender las denuncias y promover una convivencia basada en la solidaridad y el respeto, recalcó que la seguridad y bienestar de la comunidad UNAM es una prioridad permanente.