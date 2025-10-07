Desestima FGR amparo de Hernán Bermúdez; “no le va a servir de nada”

Seguridad Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero. (Galo Cañas Rodríguez)

El Fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, minimizó el amparo promovido por el presunto líder del cártel “La Barredora”, Hernán Bermúdez Requena, al asegurar que dicho recurso no tendría efectos en su situación legal.

“Sí, promovió un amparo, pero no le va a servir de nada”, afirmó el titular de la FGR.

Además, Gertz Manero narró que Bermúdez Requena se negó a declarar ante las autoridades tabasqueñas, tras su detención en Paraguay en septiembre.

“Vamos a tener que esperar a que vaya a la audiencia intermedia donde va a tener su propia defensa. Si él no habla, su propia defensa va a establecer todas las respuestas a todas las imputaciones que se hicieron, y eso nos va a permitir, en materia federal, fortalecer nuestro proyecto”.

Igualmente, el fiscal adelantó que las investigaciones han arrojado vínculos muy claros entre el exsecretario de seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez y el grupo criminal, por lo que espera en el la próxima audiencia, este sujeto declare para avanzar en el proceso penal.

Las indagatorias en contra de Bermúdez Requena iniciaron en 2024, tras denuncias de empresarios gasolineros en el estado de Tabasco, quienes declararon que sufrían extorsiones de un grupo criminal.

Eso vinculó al exsecretario de seguridad con dichos delitos y el crecimiento de “La Barredora”.

“Se obtuvo la ficha roja y con el apoyo de inteligencia de la Secretaría de Seguridad, se pudo establecer con las autoridades de Paraguay la presencia de este individuo. Se hizo un trabajo muy valioso por parte del gobierno de Paraguay, que optó por la expulsión de esta persona con todo el personal que se había movilizado hacia allá”, detalló Gertz Manero.

Últimas capturas de “Barredoras”

Cuanto días antes de la declaración del titular de la FGR, autoridades detuvieron a Guadalupe Luna Hernández, alias “El Coyote” o “Lucha”, líder de segunda categoría del cártel “La Barredora”.

El sujeto cuenta con orden de aprehensión vigente por delincuencia organizada.

La detención se realizó en el fraccionamiento Villa del Cielo en el municipio de Villahermosa, cuando los agentes de seguridad observaron que un sujeto viajaba a bordo de un vehículo con reporte de robo.

También, en semanas previas, fue capturado Gustavo “N”, alias “Viejón”, vinculado en delitos como extorsión, homicidio, distribución y venta de droga, privación ilegal de la libertad, robo de vehículos, robo de hidrocarburo y de autotransporte de carga, además de agresiones contra grupos antagónicos y corporaciones en Guanajuato.

En ese estado era investigado por hechos violentos como la colocación de mantas, homicidios, agresiones, amenazas y el robo de al menos 10 vehículos.

El creador de “La Barredora” Hernán Bermúdez Requena, fue vinculado a proceso el pasado 23 de septiembre a Hernán Bermúdez Requena, por los delitos de asociación delictuosa, secuestro y extorsión.