Director del ISSSTE llama a una buena alimentación para evitar enfermedades crónicas

Martí Batres, director general del ISSSTE El director del ISSSTE, supervisó mejoras en la Clínica de Medicina Familiar “Doctor Joaquín Cánovas Puchades”, en Tepic, que recibió una inversión de 1.1 millones de pesos del programa La Clínica es Nuestra

El director general el ISSSTE, Martí Batres hizo un llamado a que las personas implementen hábitos saludables a fin de evitar enfermedades crónicas y exhortó a mantener una dieta balanceada.

Señaló lo anterior al acudir a Tepic, Nayarit en donde supervisó los avances del programa “La Clínica es Nuestra”, en la unidad de Medicina Familiar “Doctor Joaquín Cánovas Puchades”.

El directivo recordó que dicho programa busca fortalecer la prevención de enfermedades a través de hábitos saludables para evitar padecimientos crónico-degenerativos.

“Regresemos -resaltó-, a la alimentación de nuestros ancestros: al maíz, el nopal, el frijol, las calabazas, el huauzontle, el brócoli, la col, la coliflor; en fin, el pepino, las acelgas, los quelites, la espinaca —todo eso es medicina—.

“A veces, cuando a alguien ya se le está subiendo el azúcar y le dicen: ‘oiga, su hemoglobina glicosilada ya va arriba de 5.6, que es el máximo, usted ya trae 5.8; cuidado, unas medidas preventivas con solo cambiar la dieta regresan a los niveles normales’, entonces veamos la salud en su forma integral”, señaló.

En la Clínica de Medicina Familiar, Batres Guadarrama señaló que se destinó una inversión de un millón 100 mil pesos, y constató diversas obras que se han realizado en el inmueble desde mejoras de ciertas áreas, elaboración de un consultorio de valoración; instalación de techumbre en andador, recubrimiento y reparación de fuga de agua, impermeabilización, entre otras acciones.

En su oportunidad, la vocal ejecutiva del Fondo de la Vivienda (FOVISSSTE), Jabnely Maldonado Meza, entregó 201 constancias de finiquito a acreditados que ahora ya cuentan con la certeza jurídica de sus hogares.

Enfatizó que la entrega de dichas constancias representa “paz, es tranquilidad, es certeza jurídica, pero también significa que su deuda está ya en ceros”, señaló.

En el evento también se entregaron 250 credenciales con vigencia permanente a personas jubiladas y pensionadas, acción que fomenta la Estrategia Trato Digno al eliminar el trámite de renovación bianual.

“Hoy vamos a entregar aproximadamente 250 credenciales para las personas pensionadas y jubiladas de Nayarit, de la zona de Tepic, de 17 mil derechohabientes se han repartido 3 mil y hoy serán 250 más, o sea llevamos un 20% de los pensionados a quienes ya se les ha entregado su credencial con vigencia permanente.