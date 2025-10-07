Disminuye 32% el homicidio doloso en el primer año de Sheinbaum; 27 muertes menos diarias

Durante la Conferencia del Pueblo, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, dio a conocer una reducción del 32% en los homicidios a nivel nacional y una baja del 46% en delitos de alto impacto, consolidando los primeros nueve meses de la administración de Claudia Sheinbaum como el periodo con menor incidencia delictiva dolosa desde 2016.

Marcela Figueroa | Mañanera (X)

Figueroa detalló que la administración actual inició con una tasa de 86.9% de homicidios a nivel nacional, cifra que ha descendido hasta el 59.5%, mostrando una tendencia constante a la baja. “Estos primeros nueve meses son los más bajos en cuanto a homicidio doloso desde 2016”, subrayó la funcionaria.

En el desglose estatal, Guanajuato se mantiene como la entidad con mayor número de víctimas, registrando 2 mil 84 homicidios, seguido por Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Michoacán. Por el contrario, los estados con menor incidencia fueron Yucatán, con apenas 23 homicidios, así como Durango, Coahuila, Aguascalientes, Campeche, Tlaxcala y Baja California Sur.

Respecto a los delitos de alto impacto, Figueroa Franco explicó que en 2016 se reportaban 969.4 delitos diarios, mientras que actualmente la cifra se redujo a 525.4 casos, lo que representa una disminución del 46%.

Entre los delitos específicos, el robo de vehículos bajó 48%, el asalto a transportistas 55%, y aunque las denuncias por extorsión aumentaron 85%, la funcionaria destacó que el 74% de los intentos de extorsión fueron prevenidos, el 16% correspondió a números reincidentes y solo el 10% logró concretarse.

Finalmente, Figueroa subrayó que el combate a la extorsión continúa siendo una prioridad nacional, y que la estrategia de prevención, inteligencia y coordinación interinstitucional ha permitido “reducir significativamente la violencia y fortalecer la seguridad en todo el país”.