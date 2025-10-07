FGR: van 19 implicados por hallazgo en Rancho Izaguirre; entre ellos alcalde y jefe de policía

Durante la conferencia matutina de este 7 de octubre de 2025, el fiscal general Alejandro Gertz Manero ofreció avances sobre la investigación del caso Teuchitlán, relacionado con el hallazgo sucedido en el Rancho Izaguirre, en el municipio del mismo nombre, en el estado de Jalisco.

Fiscal Alejandro Gertz El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero sostuvo que México cuenta con una México cuenta con carpeta de investigación sobre el origen de armas decomisadas, procedentes de Estados Unidos, para apuntalar la demanda contra los fabricantes en aquel país

El caso salió a la luz el 5 de marzo, cuando el colectivo Guerreros Buscadores acudió al lugar y realizó un descubrimiento estremecedor: restos óseos y más de mil objetos personales, entre ellos prendas de vestir, zapatos y juguetes. El sitio se ubica en una zona bajo control del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con las investigaciones, la Fiscalía de Jalisco y la Guardia Nacional ya habían intervenido el rancho desde septiembre de 2024, sin que se hubieran revelado mayores detalles en aquel momento.

En su intervención de hoy, Gertz Manero informó que hasta la fecha 19 personas han sido detenidas y procesadas, entre ellas el presidente municipal de Teuchitlán y el jefe de la policía local, señalados por presunta colaboración con redes del CJNG y por su omisión en las actividades ilícitas que se desarrollaban en el lugar.

El fiscal explicó que las detenciones se derivaron de una investigación más amplia sobre huachicol y narcotráfico, y que los primeros resultados apuntan a una estructura de complicidad entre autoridades locales y grupos criminales.

Asimismo, Gertz señaló que tras estos arrestos los índices delictivos en la zona han disminuido, lo que refuerza la hipótesis de que los funcionarios detenidos tenían vínculos directos con las operaciones del crimen organizado en la región.

El caso continúa abierto y bajo investigación, mientras los colectivos de búsqueda en Jalisco han pedido mayor transparencia y acompañamiento federal para garantizar que los hallazgos en el Rancho Izaguirre se traduzcan en verdad y justicia para las víctimas y sus familias.