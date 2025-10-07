Frente Unidos por la Hospitalidad respalda impulso nacional a la vivienda y propone aprovechar viviendas desocupadas

El Frente Unidos por la Hospitalidad (FUH) manifestó su respaldo al anuncio realizado durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el que se destacó el compromiso del Gobierno de México para atender la escasez de vivienda y ampliar el acceso a un hogar digno mediante los programas del Infonavit, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), el Fovissste y el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus).

. El FUH respalda los programas federales de vivienda y destaca la importancia de optimizar el parque habitacional existente en la capital (Cortesía)

Durante la conferencia, se detalló que el objetivo nacional incluye la construcción de más vivienda, la facilitación de créditos y la regularización de la tenencia del suelo, acciones que el FUH consideró esenciales para garantizar el derecho a habitar y fortalecer la cohesión social en las comunidades urbanas.

El titular del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que la meta de mejoramiento de vivienda aumentó a 280 mil créditos para beneficiar a más familias y reducir el rezago habitacional. Por su parte, Rodrigo Chávez Contreras, director de la Conavi, reportó que más de 86 mil viviendas se encuentran en proceso de construcción en todo el país. El Insus, en coordinación con la Conavi, inició obras en Puebla, Campeche y Chiapas para ampliar la oferta habitacional y garantizar certeza jurídica en la tenencia de la tierra.

Entre las medidas anunciadas, destaca la reducción histórica de los puntos necesarios para obtener un crédito hipotecario del Infonavit: de los 1,080 puntos requeridos anteriormente, ahora bastará con 100 puntos mínimos de precalificación, además de contar con empleo formal, percibir entre uno y dos salarios mínimos y no poseer vivienda propia.

En la Ciudad de México, el FUH destacó que la prioridad debe ser no solo construir más viviendas, sino también aprovechar el parque habitacional existente. En 2024 solo se edificaron 1,157 viviendas, cuando se requieren más de 70 mil al año, mientras que existen más de 207 mil viviendas desocupadas (7% del total), que podrían integrarse a una política integral de vivienda asequible y sostenible.

El FUH aclaró que las Estancias Turísticas Eventuales (ETEs) representan menos del 1% del total de viviendas de la capital —aproximadamente 26,500 de un parque de 2.9 millones—, por lo que su impacto en la disponibilidad de vivienda es marginal. Sin embargo, el sector contribuye activamente a la economía local, generando 66,800 empleos directos e indirectos, una derrama anual de 22 mil millones de pesos y más de 650 millones de pesos recaudados en Impuesto sobre el Hospedaje desde 2017.

El Frente refrendó su disposición a colaborar con autoridades federales y locales para diseñar soluciones integrales que combinen el impulso a la vivienda con el fortalecimiento de la economía barrial y comunitaria.

“Coincidimos plenamente con el objetivo del Gobierno de México: garantizar el derecho a la vivienda. En la Ciudad de México, la solución pasa por construir más, aprovechar las casas vacías y seguir fortaleciendo la hospitalidad comunitaria que genera empleo y bienestar”, señaló el FUH en un comunicado.