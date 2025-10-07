IMSS Pachuca realiza su tercera donación renal del año, en beneficio de dos pacientes  

Donación de órganos, que salva vidas La familia de un hombre de 55 años, quien sufrió muerte encefálica, accedieron a la donación de los dos riñones, que cambiará la vida a dos personas que vivían con insuficiencia renal crónica

Familiares de un hombre de 55 años, quien presentó muerte encefálica, accedieron un regalo de vida para dos pacientes quienes estaban en la espera de un riñón, para dejar de depender de la diálisis peritoneal o hemodiálisis.

Médicos especialistas del Hospital General de Zona (HGZ) No. 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Pachuca, Hidalgo llevaron a cabo la tercera donación renal del año, en beneficio de los dos pacientes mencionados afectados con Enfermedad Renal Crónica (ERC).

El doctor Arturo García Hernández, coordinador hospitalario de Donación de Órganos y Tejidos con fines de Trasplante del HGZ No. 36, indicó que el donante es un hombre de 55 años, quien presentó muerte encefálica, al sufrir un accidente de tránsito, por lo que, los familiares accedieron donar ambos riñones.

Esto permitirá a los receptores recuperar su calidad de vida, ya que dejarán de depender de sus tratamientos de diálisis peritoneal, en el caso de uno, y hemodiálisis, en el otro caso, y podrán volver a su vida cotidiana.

Para realizar las pruebas necesarias a los órganos procurados, los riñones fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” (INCMNSZ), de la Secretaría de Salud, donde se hicieron los trasplantes correspondientes.

El coordinador hospitalario recordó que no basta con querer ser donador voluntario una vez que nuestra vida se extinga, sino que es importante hablar del tema con los familiares a fin de que la última voluntad de la persona donadora, sea respetada por los familiares, ya que al final son quienes determinan si aceptan o no.

En este mismo sentido, resaltó que todas las personas pueden ser donadoras voluntarias; por ello es importante visitar la página del IMSS en la página oficial del Instituto http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos en la cual se pueden registrar, los interesados también pueden consultar la página de internet del Centro Nacional de Trasplantes: https://www.gob.mx/cenatra/